Casagrande entrega 30 novos leitos de enfermaria no Hospital Dório Silva

today28 de agosto de 2021 remove_red_eye41

O Governo do Estado continua fortalecendo a rede de assistência à saúde no Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (27), o governador Renato Casagrande fez a entrega de 30 novos leitos de enfermaria no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra. Os leitos são destinados ao atendimento de Urgência e Emergência. Estão sendo investidos R$ 2,5 milhões em mais essa ampliação na rede própria capixaba. Também participou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Em transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, Casagrande destacou o trabalho do Governo do Estado na ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. “Estamos entregando mais trinta leitos novos de enfermaria e agora são quase 300 leitos no Dório Silva, sendo 88 de UTI. O hospital que cresceu na pandemia e ficou naturalmente como um legado de atendimento para a população do Espírito Santo e do Brasil. O Dório Silva também está realizando cirurgias eletivas, consultas e exames. O hospital tem uma meta de fazer mais de 530 cirurgias por mês. Em todo Estado, nós estamos fazendo 50 mil cirurgias eletivas em hospitais estaduais, filantrópicos e contratualizados”, afirmou.

O secretário Nésio Fernandes, lembrou a importância da ampliação de leitos clínicos e como eles auxiliam no atendimento oportuno à população capixaba. “Trabalhamos para que possamos oferecer a melhor assistência hospitalar qualificada aos cidadãos capixabas, e essa ampliação de leitos garante maior capacidade de atendimento a todos”, disse.

O Hospital Dório Silva é referência em atendimentos de urgência de abdome agudo, urgência dialítica, hemorragia digestiva e emergência em clínica médica. Além disso, foi referência em tratamento contra o novo Coronavírus (Covid-19), chegando ao total de 271 leitos destinados aos pacientes com a doença, considerando 12 leitos provisórios.

Atualmente, a unidade conta com 88 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), 94 de clínica médica, 36 de clínica cirúrgica, 12 de nefrologia e 14 de urgência, totalizando 259 leitos.