Casagrande entrega obras de ampliação de escola infantil em Domingos Martins

today10 de fevereiro de 2022 remove_red_eye64

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quinta-feira (10) no município de Domingos Martins para a entrega da ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jutta Batista da Silva, localizado no distrito de Pedra Azul. Com a ampliação do espaço, a unidade passa a atender 90 crianças de 0 a 5 anos de idade. O valor de repasse do Governo do Estado ao Município para execução da obra foi de R$ 475.629,00.

O investimento possibilitou a construção de rampa de acesso do térreo ao 1º pavimento da unidade escolar, escada, brinquedoteca, banheiros, três salas de aula, depósito e pátio coberto. Ao todo, serão atendidas 30 crianças, de 0 a 3 anos de idade, em período integral; e mais 40 crianças, de 4 a 5 anos, em período parcial.

“Além da entrega desse CMEI e da destinação de mais recursos para educação em Domingos Martins, estamos fazendo outros investimentos importantes, como o calçamento rural em Biriricas, Soído, Tijuco Preto, Rio Ponte, Galo, Alto Galo, Goiabeiras, Panelas, Alto Jucu e Santa Luiza. São 12 quilômetros de calçamento rural. Também fizemos pontes e estamos em fase final para pavimentar a Rota do Carmo com o Programa Terra Firme”, destacou o governador Casagrande.

Durante a solenidade, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, comentou sobre os novos repasses para o município. “Ao todo, serão destinados R$ 3,3 milhões por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes). O governador Renato Casagrande tem um olhar para todo o território capixaba. Estamos apoiando os municípios para avançar, no nosso caso, nos indicadores educacionais”, pontuou.

Funpaes

O Funpaes tem por finalidade ampliar e melhorar o acesso à educação para crianças e adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos municípios capixabas, signatários do Pacto pela Aprendizagem do Estado do Espírito Santo (Paes). Foi instituído pela Lei Estadual nº 10.787/2017, cujas normas e critérios são para regulamentar os procedimentos administrativos referentes ao repasse e execução de recursos financeiros provenientes do fundo foi ditado pelo Decreto Estadual nº 4.217-R/2018.