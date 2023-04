Casagrande fala sobre meio ambiente e potencialidades do Estado em evento na Inglaterra

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou nesta quinta-feira (20), do encontro LIDE Brazil Conference 2023, que reúne mais de 250 empresários, líderes globais e autoridades do Brasil e do Reino Unido na cidade de Londres, na Inglaterra. O capixaba foi um dos expositores do painel “Meio ambiente: o novo posicionamento do Brasil”. Além das discussões sobre o tema, o evento incluiu debates em torno do desenvolvimento econômico e social do País.

“Trazemos como governadores as perspectivas que temos em nossos estados e aquilo que podemos colaborar com o País neste momento. O mundo cobra posições claras do Brasil com relação à democracia, às mudanças climáticas e ao retorno dos investimentos em infraestrutura. Os estados têm um papel a cumprir nestes temas”, afirmou o capixaba, que preside o Consórcio Brasil Verde, grupo de entes subnacionais que articulam medidas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a emissão de carbono no País.

Também participaram do painel o governador do Pará, Helder Barbalho, que preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia; a co-presidente do International Resource Panel da Organização das Nações Unidades (ONU) e ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também esteve presente entre os chefes dos Executivos estaduais.

Durante a conferência, Casagrande também apresentou as potencialidades do Espírito Santo para os principais investidores internacionais presentes. “Nossa economia está relacionada com o comércio internacional. Somos o maior produtor de pelotas de ferro do País e o terceiro estado em produção de aço. Temos destaque na fabricação de celulose e a terceira maior produção de óleo e gás. Além disso, o Estado é o segundo maior produtor de café em grãos, sendo o primeiro em café Conilon”, ressaltou.

O mandatário capixaba falou ainda sobre a importância da eficiência. “Mesmo não sendo um estado grande em área territorial e em população, o Espírito Santo tem essas posições importantes. Nossa eficiência nos coloca nessa posição de destaque em várias áreas. Para que possamos ser competitivos, é preciso ser eficientes e é isso que o mundo cobra de todos”, disse.

Ministra britânica destaca Espírito Santo em evento

Na abertura do evento, a ministra de Negócios e Comércio da Inglaterra, Nusrat Ghani, destacou a importância da cooperação entre o Reino Unido e o Brasil na produção de energia limpa e mencionou o potencial do Espírito Santo no setor.

Ghani ressaltou a necessidade de enfrentar as mudanças climáticas por meio do aumento da produção de energia sustentável e afirmou que o Reino Unido está interessado em ampliar suas parcerias com o Brasil nessa área. A ministra destacou ainda a energia hidrelétrica e a energia sustentável como áreas de grande interesse para a cooperação.

Em particular, Ghani mencionou o Espírito Santo como um local com grande potencial para a produção de energia limpa. Essa declaração reforça o interesse do Reino Unido em investir no setor de energia renovável no Brasil e a importância do Estado como um destino promissor para investimentos nesse setor.

Com a cooperação entre os dois países, espera-se que haja um impulso significativo na produção de energia limpa no Estado do Espírito Santo e que o Brasil continue a avançar em direção a uma economia mais sustentável e de baixo carbono.