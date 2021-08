Casagrande fiscaliza reforma da Av. Abido Saadi, na companhia do deputado Bruno Lamas

O governador Renato Casagrande (PSB) participou hoje (14) de uma “maratona” na Serra e fortaleceu a parceria que tem com o município. Numa agenda corrida, pela manhã, o chefe do Executivo realizou a entrega da reforma da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Barcelona, e assinou o repasse dos recursos para Prefeitura da Serra construir um novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) em Jacaraípe.

Já no início da tarde, Casagrande fez questão de fiscalizar pessoalmente o andamento das obras da nova Avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, ao lado do aliado, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que tem se empenhado para tirar a reforma do papel, e do prefeito Sérgio Vidigal (PDT) e de outras autoridades.

“Com muita alegria, estivemos ao lado do governador Renato Casagrande e da vice, Jacqueline Moraes, além de lideranças comunitárias e políticas, nesta obra que é um sonho para os moradores da Grande Jacaraípe. É a nova Abido Saadi saindo do papel! Serão nova drenagem, novo asfalto, nova sinalização e novos pontos de ônibus, além da duplicação, que trará mais segurança aos moradores e motoristas. Obrigado, governador!”, comemorou Bruno, ao constatar a evolução da obra.

Casagrande retribuiu as palavras do anfitrião: ‘Obrigado, Bruno! Você sempre lutou por esta obra. E, se Deus quiser, vamos entregar uma nova Abido revitalizada, mais segura e com um trânsito fluindo muito melhor. E até o ano que vem estará pronta!’, garantiu Casagrande.

Para melhorar a segurança dos motoristas e pedestres, e garantir obras de infraestrutura no acesso às praias do Norte capixaba, o governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), deu início, em junho, a um pacote de obras num trecho de 7 quilômetros entre o trevo de Manguinhos a praia de Capuba, na Avenida Abido Saadi, trecho da ES-010 que corta a Grande Jacaraípe, na Serra.

Parte da pista, que é da década de 80 e está com muitos buracos e ondulações, será duplicada. A obra, que vai impactar a vida de 60 mil moradores da região, foi orçada em R$ 38 milhões e está sendo realizada pela empresa Cinco Estrelas.

TURISMO

As intervenções vão melhorar o tráfego e permitir o desenvolvimento do turismo local, além da geração de emprego e renda. Cerca de 150 trabalhadores vão atuar ao longo da duração da obra.

“Os moradores estão honrados e felizes porque o ‘asfalto cinquenta tons de cinza’ está com os seus dias contados”, agradeceu Bruno.

Pela manhã, Casagrande inaugurou a nova sede da 3ª Cia do 6º BPM, em Barcelona, que foi ampliada com a construção de novas salas e a estrutura foi toda reformada, com a substituição do telhado e da rede elétrica e hidráulica, além de melhorias no muro e portões.

Também foi feita a adequação para viabilização da calçada cidadã. Foram investidos cerca de R$ 495 mil na obra executada pelo DER-ES.

Durante a solenidade, Casagrande ainda assinou o termo para a construção do CRAS, obra que nasceu de uma indicação parlamentar de Bruno.

O novo equipamento da rede de proteção social será construído no bairro de Laranjeiras, em Jacaraípe, com investimento de R$ 1 milhão por parte do governo do Estado e de R$ 700 mil em contrapartida do município. A obra possibilitará a oferta de serviços às famílias em risco social.