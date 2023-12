Casagrande grava vídeo em que confirma que Gandini lutou pelo fim do pedágio

O governador reconheceu em discurso, no Palácio Anchieta, que “Gandini lutou para que houvesse uma solução para o pedágio na Rodovia do Sol e nas comunidades vizinhas”

“De filho bonito todo mundo quer ser pai”, já diz o ditado popular. Pois bem, só foi o governador Renato Casagrande (PSB) anunciar o fim do pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, a partir da zero hora do próximo dia 22, para as redes sociais serem invadidas por políticos que se dizem responsáveis pelo término da tarifa.

Mas num vídeo gravado por Casagrande, no Palácio Anchieta, após almoço do governador com os deputados, o chefe do Executivo, que estava acompanhado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), fez questão de registrar a participação do deputado Gandini (PSD).

“Gandini lutou ali para que houvesse uma solução para o pedágio na Rodovia do Sol e nas comunidades vizinhas”, declarou Casagrande, que também lembrou que os deputados Zé Preto (PL) e Tyago Hoffmann (PSB) são do município de Guarapari.

Casagrande lembra que a decisão foi tomada porque ele considera que a ponte e a rodovia foram pagas durante os 25 anos de cobrança do pedágio. Ele também lembra que o Estado está organizado e, por isso, consegue bancar o custeio da operação.

Gandini, por sua vez, fez questão de agradecer ao governador. “É uma decisão que mostra a sensibilidade do governo com a população. Temos no entorno pessoas que sofrem muito devido ao pedágio, inviabiliza inclusive economicamente diversas atividades e que, a partir do dia 22, estarão livres da tarifa”, declarou. A data marca o fim do contrato com a empresa Rodosol.

O parlamentar também destacou que o governador afirmou que irá tirar as praças de pedágio. “Essa é uma informação importante. Eu quero estar lá no dia para derrubar um pedacinho, né Zé Preto”, disse Gandini. Casagrande interrompeu: “Isso. Dá uma marretada!”

Gandini reforça que abraçou o Movimento Pedágio Zero por convicção. “Eu me juntei ao movimento por acreditar que não há necessidade das tarifas. No passado, motoristas morriam na Rodovia do Sol. Com a duplicação, isso foi reduzido. Hoje, não há proposta de investimentos que justifiquem a cobrança”, destacou.

No dia 24 de outubro, o deputado teve a sua emenda que pedia o fim do pedágio na Rodovia do Sol rejeitada no plenário da Assembleia Legislativa, por 14 votos a 7.

Três dias depois, Gandini participou do protesto “Diga Não ao Pedágio”, realizado na praça do pedágio, em Guarapari, onde fez panfletagem e conversou com os motoristas que passavam pelo local.

Gandini teve emenda pelo fim do pedágio rejeitada, participou de protesto e fez audiência pública para ouvir os moradores. (foto Wilbert Suave)

No dia 31 de outubro, o deputado Gandini fez uma audiência pública, em Setiba, para ouvir os moradores sobre o fim do pedágio.