Casagrande inaugura nova base do SAMU 192 em Conceição da Barra

today22 de janeiro de 2022 remove_red_eye53

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã deste sábado (22), no município de Conceição da Barra, para a inauguração da nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Casagrande também anunciou novos investimentos do Programa Saúde Fácil, com a oferta de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas para a região.

O SAMU 192 começou a operar na cidade há um ano e agora está estabelecido em sede própria. O serviço alcança 11 municípios da região, tendo o custo anual de R$ 11.014.391,52, executado por meio de parceria entre Estado e municípios – Consórcio Público da Região Norte do Estado (CIM Norte/ES).

“É muito bom inaugurar essa nova base do SAMU 192 aqui no distrito de Braço do Rio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está presente nos 78 municípios do Espírito Santo. Assim vamos aperfeiçoando a prestação do serviço e levando o atendimento rápido a todas as cidades capixabas. O SAMU 192 na hora que atende uma pessoa, já sabe para onde será enviado o paciente com a vaga devidamente regulada”, afirmou o governador Casagrande.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, destacou a importância dessa base. “O fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência em solo capixaba é um avanço para o usuário do Sistema Único de Saúde. A ação é fruto da parceria do Governo do Estado com os municípios e consórcios, que assumem um protagonismo grande nesse momento de operacionalização da ação. Além disso, esse processo organiza a rede, garantindo que o paciente seja atendido em hospitais especializados de acordo com sua necessidade”, comentou.

Atualmente, o serviço móvel de urgência e emergência alcança uma cobertura populacional de 96,76% (3.932.762 habitantes). A expansão dos serviços do SAMU 192 faz parte do programa estadual ‘SAMU para Todos’, que visa a garantir auxílio pré-hospitalar móvel de urgência para 100% da população capixaba. A ação é uma parceria do Governo do Estado, municípios e Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Saúde Fácil

Também foi anunciado um novo investimento em credenciamento de serviços especializado de consultas, exames diagnósticos e cirurgias oftalmológicas para a região. A iniciativa faz parte do Programa Saúde Fácil, que tem o objetivo de reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e dar celeridade aos atendimentos especializados no Espírito Santo.

Serão investidos R$ 7.155,830,60 na realização de 10 mil consultas médicas, 26 mil exames de oftalmologia e 11.240 cirurgias, totalizando 47.240 procedimentos que serão realizados no Hospital Municipal de Conceição da Barra.

Serão contemplados os moradores de 14 municípios (Água Doce do Norte, Boa Esperança, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Nova Venécia, Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Pedro Canário, São Mateus e Vila Pavão), totalizando uma população de mais de 430 mil pessoas.

“Estamos com diversas atividades em Conceição da Barra no dia de hoje. São pontes, calçamento rural, reforma do Destacamento Policial Militar, além de visitas às obras de escola e a entrega de quadra em outra escola. No Saúde Fácil, são mais de R$ 7 milhões em investimentos para a realização do mutirão oftalmológico. Tenho um carinho muito grande por essa região. A saúde é fundamental, pois leva dignidade às pessoas. Quantas pessoas entraram na mesa de cirurgia sem enxergar e tiveram sua visão devolvida. Isso é motivo de grande emoção em ver o resultado desse trabalho”, destacou o governador Casagrande.

No ano de 2021, o Saúde Fácil na região norte realizou um total de 17.437 procedimentos entre consultas, exames e cirurgias oftalmológicas.



Como acessar os serviços

Para ter acesso aos procedimentos oftalmológicos ofertados pelo Governo do Estado, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência para ser avaliado pelo médico. Caso haja necessidade, o médico vai realizar o cadastro no sistema de Autorregulação Formativa Territorial (ARFT) e o paciente será encaminhado ao médico especialista adequado. Já os pacientes que têm encaminhamento cirúrgico, terão o procedimento agendado no ato da consulta, evitando, assim, maior burocracia.



Mais entregas

Durante a agenda em Conceição da Barra, o governador realizou a assinatura da Ordem de Serviço para início das obras de calçamento rural para a comunidade Bela Vista. O investimento é de R$ 847.115,32, em uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e o Município, que ficará encarregado da instalação da pavimentação.



O governador também esteve na entrega das obras de reforma do Destacamento Policial Militar (DPM) e de construção da quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Augusto de Oliveira, localizados em Braço do Rio. A quadra poliesportiva foi construída em estrutura metálica com telha termo acústica e fechamento vertical em telha metálica, proporcionando um maior conforto térmico para os estudantes, professores, profissionais e comunidade que utilizam a unidade de ensino.

A obra na Escola Augusto de Oliveira contemplou ainda a urbanização da área externa para criação de áreas de vivência sombreadas para os estudantes. Ao todo, foram investidos R$ 1.494.509,86 pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu). Ainda na área da educação, o governador visitou às obras em andamento de reforma e ampliação da EEEFM José Carlos Castro.