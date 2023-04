Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos na microrregião Noroeste

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã deste sábado (1º) nos municípios de Ecoporanga e Água Doce do Norte, na microrregião Noroeste, para a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos. Casagrande inaugurou o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Eber Teixeira Figueiredo, no Centro de Ecoporanga. Ainda na cidade, foi entregue o espaço poliesportivo da EMEF Família Rural. Em Água Doce do Norte, o governador visitou obras de pavimentação e entregou a revitalização do campo Bom de Bola do distrito de Governador Lacerda de Aguiar.

“É um momento de festa e de alegria ao entregarmos uma escola para o município de Ecoporanga. Além disso, demos ordem de serviço para drenagem e pavimentação de diversas ruas de Itapeba e Joaçuba, dando sequência aos vários investimentos que temos na cidade. São convênios para obras de infraestrutura, construção de unidades de saúde e de recapeamento asfáltico no Centro. Em Água Doce do Norte, estamos fazendo uma importante rodovia que liga a cidade à Barra de São Francisco, além das entregas de pavimentação de ruas e do Campo Bom de Bola”, afirmou o governador.

O espaço poliesportivo da EMEF Família Rural de Ecoporanga conta com área construída de 540 metros quadrados. O equipamento é destinado a prática de futebol de salão, basquete e vôlei, sendo composta por cobertura em telha termoacústica e fechamento lateral, que minimizam a incidência de luz garantindo maior conforto térmico.

Com investimento de R$ 1,35 milhão, a reconstrução do CMEI Eber Teixeira Figueiredo conta com a construção de seis salas de aula, bem como Sala de Repouso, de Administração, Sala dos Professores, secretaria, lactário, refeitório, dentre outros espaços. As intervenções vão permitir a ampliação de 124 vagas, totalizando 240 alunos atendidos de zero a três anos de idade.

Ainda no município, foi assinada a Ordem de Serviço para obras de drenagem e pavimentação de vias nos distritos de Itapeba e Joaçuba, com investimento de R$ 1,3 milhão. “Mais um investimento do Governo do Estado para melhoria da mobilidade urbana. Levar o desenvolvimento de forma ordenada e proporcionar mais qualidade de vida a todos os municípios do Espírito Santo é um dos grandes compromissos deste governo”, frisou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Marcus Vicente.

Em Água Doce do Norte, o governador inaugurou a revitalização do campo Bom de Bola do distrito de Governador Lacerda de Aguiar (Rio Preto). Um investimento de R$ 329 mil, com a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão. Além disso, todo material necessário para a execução do serviço foi incluído no acordo com o Município, incluindo a mão de obra para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves.

Casagrande também visitou as obras de reabilitação da Rodovia ES-080, trecho Barra de São Francisco e Água Doce do Norte. A obra, que vai custar R$ 85 milhões, faz parte do Programa Rodoviário do Estado do Espírito Santo, que visa ao aperfeiçoamento do nível de qualidade da malha rodoviária do Estado, com melhorias que buscam ampliar os níveis de segurança e economia de operação do transporte rodoviário.

Já foram executados, aproximadamente, 25% das obras, que estão sendo realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ao todo, serão recuperados 25,3 quilômetros, com pista de rolamento de 3,5 metros e acostamento de 1,5 metro. Os serviços incluem ainda a recuperação estrutural de três pontes (Rio Cricaré, Rio Preto e Córrego Água Doce), implantação de sinalização horizontal e vertical e de faixa multiuso e calçada em alguns trechos. Também serão construídos oito abrigos para passageiros de paradas de ônibus.

