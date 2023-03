Casagrande inaugura obras e autoriza início de construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na manhã deste sábado (25), das festividades em comemoração aos 156 anos de emancipação política do município de Cachoeiro de Itapemirim. A agenda contou com inauguração de novos equipamentos públicos, visitas a obras, além do anúncio de novos investimentos. Um dos destaques foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

“Estamos aqui para comemorar os 156 anos de emancipação política da nossa capital secreta do mundo e para dizer que o Governo do Estado continuará investindo forte no município. Temos obras estruturantes em andamento, como a reabilitação de vias e a macrodrenagem, além de novos equipamentos que estão sendo inaugurados hoje na área da assistência social, educação e esportes. Nos próximos meses, vamos publicar o edital da ampliação do Aeroporto Municipal”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito do município, Victor Coelho, destacou a parceria do Governo do Estado com os municípios. “Cachoeiro completa 156 anos de uma história vibrante. A nossa cidade já foi a maior do Espírito Santo e fomos a 2ª cidade a ter energia elétrica no País. O desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil passa por Cachoeiro. E toda vez que o governador vem ao nosso município, nós recebemos presentes. Temos um governador que não olha para o lado esquerdo ou direito, mas olhando sempre para frente, puxando todos os 78 municípios capixabas para frente”, disse.

Durante a solenidade foi autorizado o início das obras do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta primeira fase da obra, serão investidos R$ 7,8 milhões provenientes de convênio celebrado pelo Governo do Estado com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). Desse montante, o Estado já adiantou R$ 1,9 milhão para a execução dos serviços preliminares da equipe topográfica, instalação do canteiro de obras, movimento de terra, estabilização geotécnica e preparação do terreno.

Já na segunda etapa será executada a construção das edificações, instalações e equipamentos, que contará com investimento superior a R$ 80 milhões. Ao todo, R$ 25 milhões oriundos de indicação da bancada federal estão disponibilizados na Secretaria da Saúde (Sesa). A previsão inicial é que a entrega do Hospital do Câncer ocorra daqui a quatro anos.

“O novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim vai contar com um ambiente adequado para gente poder acolher os pacientes e seus familiares em uma hora de dificuldade, além de reduzir o tempo de espera pelo tratamento oncológico. Essa obra vai ter um custo de mais de R$ 100 milhões. O Hospital Evangélico já faz um excelente trabalho e agora teremos um local mais adequado”, pontuou o governador Casagrande.

O projeto do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, que será em frente ao HECI, praticamente dobra a capacidade de atendimento oncológico existente, com 94 leitos, cinco salas cirúrgicas, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 15 novos consultórios médicos, dentre outras estruturas. Somente o crescimento de consultas especializadas em oncologia é de 60%. Atualmente, o HECI oferta 215 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a região.

“A construção do Hospital do Câncer é um passo muito importante para os usuários do SUS da região Sul. Será um reforço importante e muito esperado para a microrregionalização da Atenção à Saúde no Espírito Santo, garantindo acesso digno e de qualidade no serviço dessa especialidade”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai realizar R$ 2,8 milhões em novos investimentos no município. Foram assinadas as ordens de serviço para construção da cabeceira da ponte na localidade de Monte Líbano, para construção e reforma de duas escadarias no bairro Paraíso, além da construção de muro de contenção na Rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi e do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Soturno.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que os investimentos vão impactar positivamente na qualidade de vida da população, e também no desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro de Itapemirim. “Sob a liderança do governador Renato Casagrande estamos investindo, com o Fundo Cidades, em todas as regiões do Estado”, declarou, citando que o valor faz parte de um total de R$ 35 milhões em investimentos previstos para o município.

Entregas

A agenda do governador em Cachoeiro de Itapemirim contou com a entrega de diversos equipamentos públicos e visitas a obras. Foi inaugurado o primeiro Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência – Margaridas. Trata-se de um dos quatro equipamentos que serão instalados nas macrorregiões do Estado ofertando um atendimento humanizado e acolhedor para mulheres vítimas das mais diversas violências. A sede fica na Rua Agripino de Oliveira, 55, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim.

O Centro Margarida comporta um corpo técnico composto por advogado, assistente social, psicólogo e educador social, com o objetivo de oferecer acompanhamento psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência na região. O equipamento vai proporcionar atendimento qualificado e humanizado às mulheres para a superação das situações de violência. Também vai acompanhar e monitorar, com os órgãos de Segurança Pública e Justiça, a responsabilização do agressor.

O projeto conta ainda com o suporte de seis Núcleos Margaridas já existentes e a inauguração desses Centros restantes serão implantados no decorrer do mês de março. O Centro Margarida de Cachoeiro de Itapemirim vai atender também aos municípios de Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, lúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, São José do Calçado, Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

“A implantação dos Centros Margaridas é a concretização de uma política pública necessária ao enfrentamento à violência contra as mulheres no Espírito Santo. Trata-se de uma ação prevista no Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência. Os Centros vão atender as quatro macrorregiões do Estado com capacitação profissional especializada e fortalecendo a articulação com a rede de atendimento e serviços voltados para as mulheres. Estamos imensamente felizes com esta concretização de uma política pública necessária ao enfrentamento às violências”, disse a secretária de Estado Extraordinária de Políticas para Mulheres, Jacqueline Moraes.

Na área da proteção social foi entregue a reforma do Cras no bairro Zumbi, que teve a contrapartida do Estado no valor aproximado de R$ 290 mil. A ação faz parte dos investimentos voltados para a melhoria e ampliação da rede de equipamentos socioassistenciais em todo o Espírito Santo. Também foi autorizado o repasse de R$ 354 mil dentro do Programa Compra Direta de Alimentos (CDA).

O programa tem foco no enfrentamento da pobreza e da insegurança alimentar, tendo como seus principais objetivos o fortalecimento da segurança alimentar dos capixabas, a garantia de emprego e renda para a agricultura familiar e o aquecimento das economias locais. Em Cachoeiro, 40 agricultores serão beneficiados. O Banco de Alimentos Cecílio Correa Cardoso será a unidade receptora que fará a distribuição dos alimentos para as famílias atendidas pela rede assistencial municipal.

“O governador sempre compreendeu a importância de garantir acesso aos direitos básicos a todas as pessoas. Nossos investimentos são amplos e vão na direção de garantir equidade de condições e dignidade aos capixabas, em especial aos mais vulneráveis. Aqui estamos investindo em duas frentes essenciais na direção desse objetivo: a melhoria e ampliação de nossa rede física e o fortalecimento dos nossos programas de transferência de renda, que vêm mostrando um enorme sucesso”, pontuou a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Foram entregues ainda as obras de reforma e manutenção em três unidades: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professora Amélia Toledo do Rosário, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Getúlio Vargas e Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Francisco Coelho Ávila Júnior.

Com repasse do Estado ao Município no valor total de R$ 1,2 milhão, as melhorias contemplam adequação de ambientes, recuperação de revestimentos de pisos e paredes, reparo de cobertura, instalação de equipamentos esportivos e substituição de bancadas em granito, lixamento de parede e pintura acrílica. Na parte elétrica, aumento de carga do padrão de entrada para recebimento dos aparelhos de ar condicionado que deve beneficiar quase dois mil alunos.

Também em Cachoeiro, o governador Renato Casagrande inaugurou o campo Bom de Bola do bairro Jardim Itapemirim. O equipamento no estilo society conta com gramado sintético de alto padrão, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, além de alambrado e iluminação.

O governador ainda visitou as obras de construção de macrodrenagem e 1ª etapa da reabilitação do pavimento da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), incluindo as ruas Etelvina Vivácqua e Esplanada. Nesta ação, o investimento do Governo do Estado é de R$ 55,9 milhões. A conclusão da obra está prevista para dezembro deste ano.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, pontuou sobre a importância dos investimentos realizados. “A importância de um serviço de macrodrenagem é de extrema necessidade para as ruas e moradores das regiões afetadas pela água represada. Essa obra trará melhoria na qualidade de vida, mobilidade e acessibilidade de veículos e pedestres”, acrescentou.

Beneficiando aproximadamente 200 mil moradores, a obra conta com microdrenagem, macrodrenagem, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e semafórica e paisagismo.