Casagrande participa de debate sobre economia verde em congresso

today8 de dezembro de 2022 remove_red_eye7

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (08), do Congresso Brasil Competitivo 2022, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo. Durante o evento realizado em São Paulo (SP), Casagrande participou do painel “Economia Verde e o futuro do País”. O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, também esteve presente no evento.

Em sua fala, o governador abordou a importância da economia verde e como o Espírito Santo tem sido pioneiro neste movimento.

“Não podemos só cobrar responsabilidade fiscal e ambiental do Governo Federal, nós precisamos também fazer a nossa parte. Por isso, criamos o Consórcio Brasil Verde em que incentivamos que cada Estado tenha seus Planos de Neutralidade de Carbono e sobre Mudanças Climáticas, além de políticas voltadas às energias renováveis. Cada estado tem ainda que trabalhar para dar sua contribuição com o reflorestamento”, pontuou o capixaba, que preside o Consórcio Brasil Verde e coordena a coalizão Governadores pelo Clima.

Casagrande ponderou ainda que, apesar do Espírito Santo não ser um grande consumidor em relação a outras unidades da Federação, o Estado pode ser referência em diversas áreas nas políticas públicas.

“Na área de mudanças climáticas, temos muitas oportunidades e o Espírito Santo tem se destacado como, por exemplo, em projetos de hidrogênio verde por conta dos nossos portos. Estamos construindo em conjunto com outros estados nosso Plano de Neutralidade de Carbono que nos dará muitas oportunidades. No Espírito Santo temos os mapas solar e eólico, além da presença de empresas gigantescas que atuam em todo o mundo”, completou o governador que participou recentemente da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27), realizada no Egito.