Casagrande se reúne com executivo da plataforma Shein na América Latina

today10 de maio de 2023 remove_red_eye55

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu nesta quarta-feira (10) com o chairman da Shein na América Latina, Marcelo Claure, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Casagrande está de férias nos EUA e aproveitou para participar do Brazilian Week 2023, evento promovido pela Money Report que reúne empresários e executivos de alto escalão. Na ocasião, Casagrande convidou o executivo da plataforma de compras para conhecer o Espírito Santo e os programas de incentivos fiscais.

Durante o encontro, o capixaba ressaltou as potencialidades e atrativos do Estado, uma vez que a plataforma Shein manifestou interesse em começar a operar no País. “Fiz o convite pra ele visitar o Espírito Santo, conhecer a nossa organização e estabilidade política, além de todo o nosso potencial. A empresa tomou a decisão de fazer investimentos no País e o Espírito Santo pode receber esse importante player do e-commerce. O setor têxtil e de confecção gera muitos empregos em toda cadeia de produção. Esperamos que a empresa possa nos conhecer melhor e avaliar a possibilidade de instalar futuras unidades de fabricação e distribuição”, disse.

O representante da Shein na América Latina ficou impressionado com as oportunidades oferecidas pelo Governo do Espírito Santo e se mostrou interessado em estudar a possibilidade de instalar a empresa no Estado. Renato Casagrande reforçou a importância da vinda de novas empresas para a economia local e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

A Shein é uma empresa chinesa de e-commerce que vem expandindo suas operações para outros países, incluindo Brasil entre outros da América Latina. A possível instalação da empresa pode trazer benefícios significativos para o Estado, como o aumento da arrecadação, atração de novos negócios e a geração de novos empregos.