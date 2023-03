Casagrande se reúne com ministro do Desenvolvimento e Assistência Social em Brasília

O governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu nesta quinta-feira (09), com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em Brasília (DF). O encontro teve como objetivo a troca de experiências e informações sobre programas sociais. Casagrande apresentou o programa Compra Direta de Alimentos (CDA), que promove a inclusão social e produtiva de agricultores familiares.

Casagrande lembrou que o Espírito Santo é uma referência em segurança alimentar e destacou a importância do trabalho em conjunto. “Estamos aqui para reafirmar que já trabalhamos junto com o Ministério e assim iremos seguir. Essa é uma área considerada estratégica para o presidente Lula, para o ministro Wellington Dias e também para nós. Desenvolvemos uma série de ações na transferência de renda, inclusão produtiva e segurança alimentar para que possamos atender as pessoas que mais necessitam”, pontuou.

No encontro, o ministro pediu mais informações sobre o CDA e tratou de outras iniciativas. “Tenho orgulho do trabalho que vem sendo realizado pelo governador Casagrande no Espírito Santo. Estamos trocando experiências na área do cuidado e da família, além da inclusão socioeconômica. O presidente Lula quer cuidar dos mais pobres e criar caminhos para o empreendedorismo para tirar essas pessoas da pobreza e o Espírito Santo é um modelo para o Brasil”, afirmou.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, que fez parte da equipe de transição do Governo Federal, também participou do encontro. O ministro Wellington Dias deve visitar o Espírito Santo em breve para conhecer os programas na área assistencial.