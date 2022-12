Casagrande visita municípios atingidos pelas fortes chuvas no norte do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou na manhã desta quarta-feira (21), os municípios de Nova Venécia e São Mateus, na macrorregião norte, afetados pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo nas últimas semanas. Casagrande se reuniu com prefeitos da região e voltou a colocar o Governo do Estado à disposição para atender a população. As secretarias e órgãos do Estado atuam nas cidades desde o início das chuvas. O governador sobrevoou ainda o balneário de Guriri, um dos mais atingidos em São Mateus.

“Estamos acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e das Defesas Civil Estadual e Municipal, além de conversar com as lideranças do município para que a gente possa continuar dando todo o apoio neste momento de emergência. Ao mesmo tempo estamos dando suporte ao município para que a gente mitigue esse problema com investimento em obras de prevenção, macrodrenagem e contenção de encostas para que as cidades tenham mais capacidade de resistir a chuvas intensas”, afirmou.

Casagrande lembrou que o Governo do Estado disponibiliza o benefício do Cartão Reconstrução ES, um auxílio financeiro de R$ 3 mil para ajudar as famílias de baixa renda residentes nos municípios que foram afetados de maneira mais intensa pelos temporais. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em conjunto com as secretarias municipais de Assistência Social, estão fazendo o levantamento das regiões atingidas e cadastro de beneficiários.

“O Cartão Reconstrução está à disposição das famílias que tiveram perdas com as chuvas e estão cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Além disso, a nossa Defesa Civil está presente, dando suportes com cestas básicas, colchões, kits de higiene e de limpeza. Numa hora de dificuldade, é importante estarmos aqui para reafirmar o nosso compromisso com a população e os municípios capixabas”, pontuou.

Mais informações sobre o plano de emprego e os alertas vigentes no Espírito Santo estão disponíveis no site ALERTA!, por meio do link: https://alerta.es.gov.br. Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Caso veja sinais de trincas ou deslizamentos, a recomendação é deixar a residência, procurar um abrigo seguro e ligar para a Defesa Civil de seu município pelo telefone 199.