Casagrande visita obras de engordamento da Praia de Meaípe, em Guarapari

today17 de fevereiro de 2023 remove_red_eye15

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, no início da tarde desta sexta-feira (17), as obras de engordamento da Praia de Meaípe, no município de Guarapari. A intervenção é uma demanda antiga de moradores que, há anos, sofrem com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia. Com investimento de R$ 67 milhões, as obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Primeiramente, serão executadas as obras do enrocamento norte, ao lado do Córrego Meaípe, que vai avançar aproximadamente 180 metros dentro do mar. Depois disso, será iniciada a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, na qual a tubulação de recalque vai ligar a draga do mar à areia, começando um aterro na região central da praia, na altura da rotatória de Meaípe. Assim, o aterro vai progredindo ao encontro do enrocamento norte.

Enquanto isso, outra frente de trabalho será conduzida por meio da construção do enrocamento sul, para que quando for finalizado o engordamento da praia na região centro-norte, já iniciem os trabalhos da parte centro-sul. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o primeiro semestre deste ano e que resolvam definitivamente o problema do avanço do mar sobre a faixa de areia, recuperando o potencial turístico da região.

Casagrande explicou que, após todo o processo de liberação ambiental, as obras estão avançando em ritmo acelerado. “Começamos pela contenção da erosão na rodovia e agora estamos realizando as obras de engordamento da praia, que vai ampliar a faixa de areia e permitir que as pessoas voltem a frequentar essa linda orla. Para que façam caminhadas e contemplem essa linda paisagem. É um investimento para o turismo de Guarapari e do Espírito Santo”, disse.

Também acompanharam a visita os deputados estaduais Tyago Hoffmann e Zé Preto, além do diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto.