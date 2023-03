Casagrande visita obras do Complexo de Saúde do Norte em São Mateus

today30 de março de 2023 remove_red_eye54

O município de São Mateus recebeu na manhã desta quinta-feira, 30, o governador do Estado, Renato Casagrande, que visitou as obras do Complexo de Saúde do Norte.

Com investimento de R$ 300 milhões, a unidade vai reunir diversos serviços de saúde, além de um hospital geral com 260 leitos. Ainda durante a agenda, Casagrande realizou também a inauguração de obras e anunciou novos investimentos no município.

“São investimentos que estão mudando a história de São Mateus e ajudam no desenvolvimento de toda a região. Hoje iniciamos as obras do Complexo de Saúde do Norte, que vai concentrar vários serviços para a população. Aproveitamos nossa vinda para inaugurar obras de pavimentação, calçamento e de construção de academia popular, além de anunciar o repasse de recursos para que o prefeito possa iniciar as obras na Ladeira do Besouro. Digo e repito que enquanto eu for governador não irão faltar investimentos para São Mateus”, disse Casagrande.

O Complexo de Saúde do Norte será erguido na Rodovia BR-101 – Norte, Km 71, em uma área de 80.822 metros quadrados e terá também um novo Centro Regional de Especialidade (CRE), uma nova Farmácia Cidadã Estadual, o novo Hemocentro Regional e a nova sede da Superintendência Regional de Saúde Norte. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) será o responsável pela execução da obra, com previsão de conclusão até o final de 2025.

Atendendo aos conceitos de acolhimento, humanização, acessibilidade e sustentabilidade, o hospital contará com 260 leitos e será construído de forma modular na mesma área do atual Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), com as transferências dos setores hospitalares por etapas à medida em que forem sendo finalizados, evitando a paralisação dos atendimentos e transferência de pacientes para a Região Metropolitana. O projeto inclui ainda heliponto, 480 vagas de estacionamento para veículos e 160 vagas para bicicletas.

Entregas

Durante a solenidade oficial, Casagrande inaugurou a obra de pavimentação, drenagem e construção dos passeios da Avenida Industrial Sterwesson Bigossi de Oliveira, que é uma via de acesso ao Polo Industrial do município. Com investimento do Governo do Estado na ordem de R$ 5,2 milhões, as intervenções devem beneficiar cerca de 130 mil habitantes.

Foram entregues ainda as obras de pavimentação em 17 vias na comunidade de Paulista, dentro do Programa Caminhos do Campo, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Ao todo, foram quase dois quilômetros de extensão contemplados pelas intervenções. O agronegócio é a principal atividade econômica de São Mateus, sendo predominantemente a agricultura familiar, responsável pela geração de emprego e renda no campo, representando cerca de 90% das propriedades.

Para a realização das intervenções foram investidos mais de R$ 600 mil e as obras foram realizadas em parceria com a prefeitura municipal, responsável pelo assentamento dos blocos.

Além do calçamento rural, a Comunidade de Paulista recebeu também do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), uma Academia Popular. Com o equipamento, será possível viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física, o que trará melhoria dos indicadores de saúde, de qualidade de vida e o incentivo à prática de esportes. O valor do investimento é de R$ 74,1 mil.

Ainda durante as atividades, o governador Casagrande visitou as obras de pavimentação que estão sendo realizadas no bairro Seac. Nesta ação, o Governo do Estado, por meio da Seag, está investindo R$ 240 mil.

No evento, também foram entregues uma série de equipamentos rurais, como secadores e descascadores, totalizando um investimento de RS 490 mil.

Mais investimentos

Durante a agenda, o governador anunciou a transferência de recursos do Fundo Cidades para a realização de obras que vão garantir a recuperação do acesso, com drenagem, contenção e pavimentação da Ladeira do Besouro, no Centro de São Mateus. O valor global do investimento é de aproximadamente R$ 51 milhões.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que se trata da primeira liberação de recursos do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, lançado pelo Governo do Estado no início deste mês. “Com o novo Fundo Cidades realizaremos investimentos em ações de redução dos impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas, mitigando as consequências das chuvas extremas e dos períodos de déficit hídrico”, explicou.

Por meio do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, o Governo do Estado transfere recursos financeiros diretamente para os Fundos Municipais de Investimento das prefeituras capixabas. A execução das obras é de competência e responsabilidade das próprias gestões municipais.

“A Ladeira do Besouro foi impactada fortemente por fortes chuvas, interditando seu acesso e levando risco à população local, devido ao deslizamento da encosta. Com o Fundo Cidades, vamos viabilizar a realização de uma obra de enorme importância para a cidade e seus cidadãos”, completou a secretária do Governo.

foto Hélio Filho/Secom