CASO ANA JÚLIA | Adolescentes foram encontrados em Marataízes

today14 de agosto de 2020 remove_red_eye909

Os adolescentes Ana Júlia Caetano da Costa Benevenuto e o suposto namorado Pablo Lírio Silva Júnior, ambos de 14 anos, que estavam desaparecidos desde a última quarta-feira (12) foram encontrados em Marataízes na manhã de hoje (14). Eles estavam tentando embarcar para o Rio de Janeiro, mas não tiveram sucesso.

Os dois, que são de Cachoeiro de Itapemirim, foram vistos pelos agentes da Guarda Municipal de Marataízes caminhando pela praia da Areia Preta, próximo ao bar do Geredys, e conduzidos para o Conselho Tutelar, onde ficaram aguardando seus familiares.

Segundo o Secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes, Anderson Gouveia, Ana Júlia e Pablo passaram a noite numa casa em construção e chegaram na cidade usando um carro de aplicativo.

Caso

Elciana Passon, mãe de Ana Júlia e moradora de Cachoeiro de Itapemirim, divulgou em sua rede social na manhã de ontem, dia 13, um apelo desesperado pelo desaparecimento de sua filha mais velha ocorrido por volta de 21h do dia 12 de agosto.

No vídeo, a mãe ainda diz que a menina foi vista próximo a rodoviária no mesmo dia do desaparecimento, às 22h.