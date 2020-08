CASO DE MODELO | Delegada dá caso por encerrado

today14 de agosto de 2020 remove_red_eye221

A delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher – DHPM – deu por encerrado hoje, dia 14 de agosto, o caso da modelo Katiuscia Silva Mota, que teve 50% do corpo queimado por um material inflamável, conforme registro das imagens divulgadas nas redes sociais.

A primeira briga aconteceu no hall de entrada do prédio. Já a segunda no estacionamento.

Um policial foi até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves e colheu o depoimento de Katiuscia, que relatou a mesma versão da namorada, uma jovem de 21 anos, o que ajudou a polícia chegar a conclusão da investigação, dando por encerrado o procedimento que foi aberto.

De acordo com relatos dos vizinhos, elas mantinham um relacionamento abusivo, com brigas frequentes.

Katiuscia chegou a ser intubada e segue internada.

Sobre o caso

A modelo Katiuscia Silva Mota, 31 anos, morava em um condomínio no bairro São Diogo I, na Serra, com a namorada. Depois de uma discussão entre elas, a modelo acabou jogando um material inflamável no seu próprio corpo e acendeu um isqueiro. Uma cena desesperadora de se ver.

O fato se deu na segunda-feira (10), por volta das 19 horas.

Veja o vídeo