Caso Nala: imagens mostram como a cadela fugiu de clínica em Cariacica

11 de dezembro de 2023

Na noite desta segunda-feira, dia 11, a CPI dos Maus-Tratos contra os animais, presidida pela deputada Janete de Sá, ouviu as tutoras da cadela Nala e exibiu as imagens internas da clínica do momento da fuga.

É possível ver que a veterinária estava sozinha na noite da fuga, sem apoio no trabalho e sem ninguém para controle da recepção. A porta de saída não teria trava e acabou ficando entreaberta. Por isso a cadela, que estava agitada durante o procedimento médico-veterinário, acabou fugindo.

A veterinária fica desesperada com a fuga e sai correndo atrás da cadela.

Durante depoimento, a tutora Sâmela de Andrade Celestrino, se emocionou bastante e contou que só foi informada sobre a fuga às 22h14, mais de 1 hora depois que tudo aconteceu.