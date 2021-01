Centro de Especialidades Médicas de Iconha retoma suas atividades

O Centro de Especialidades Médicas (CME) de Iconha voltou a funcionar hoje, 15. No local serão atendidos pacientes com consultas e exames pré-agendados, além de pedidos encaminhados pelas unidades básicas de saúde, conforme a urgência. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h e de 12:30 às 16:30h.

O Secretário Municipal de Saúde, Fernando Volponi, orienta que os cidadãos só compareçam no horário agendado e com máscara de proteção, que é obrigatório. As cadeiras da sala de espera estão demarcadas, respeitando o distanciamento. “ Nós estamos mudando a saúde de Iconha e vamos trabalhar para trazer novas especialidades, de forma a prestar o melhor atendimento à população”, disse o secretário.

Os agendamentos de consultas e exames são realizados pela Assistência Médica Laboratorial (AMA), via contato telefônico. Marcação de exame também pode ser feito, pelo paciente, pelo telefone 3537-1091.

Especialidades

Dermatologia, Cardiologia, Ortopedia, Pediatria, Neurologia, Urologia, Ginecologia e Nutricionista. O prefeito Gedson Paulino esteve presente no evento e voltou a afirmar que a saúde é prioridade em seu governo, “em nossa gestão temos o compromisso de melhorar a saúde para dar dignidade a todos os Iconhenses”, finalizou.