Cerimônia marca transferência acionária da Companhia de Gás do Espírito Santo

7 de julho de 2023

O Governo do Estado do Espírito Santo e a Vibra Energia realizaram, na manhã desta sexta-feira (07), a cerimônia de transferência acionária da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás para o Grupo Energisa, vencedor do leilão para alienação da totalidade das ações da Companhia, ocorrido em março último. A solenidade aconteceu no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande.

No Espírito Santo, a ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado e é regulada pelo órgão estadual ARSP (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo). A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de cogeração e climatização, totalizando mais de 75 mil unidades consumidoras.

A desestatização da empresa visa a melhoria da qualidade dos serviços de distribuição de gás natural nos municípios atendidos pela companhia, incremento do investimento em infraestrutura pela iniciativa privada e auxílio na recuperação fiscal do Estado. Foram leiloadas 493.691.410 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 142.474.400 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, de emissão da ES Gás, representativas de 100% do capital social.

“Quero agradecer a todos que participaram desse processo. Vender uma empresa é mais difícil do que montar. A caminhada para chegar até esse casamento com o Grupo Energisa teve muitas mãos. Vamos montar um grupo de trabalho para desenvolver o gás no Estado. Por meio da ARSP, vamos acompanhar todo o plano de serviço e investimento da empresa. A população sai ganhando, pois o valor que recebemos pela venda será investido em infraestrutura e também porque a intenção da empresa é crescer e ampliar a oferta de gás no Espírito Santo”, afirmou o governador.

O grupo empresarial já manifestou o interesse em acelerar o plano de investimentos da ES Gás para o ciclo de agosto de 2020 a julho de 2025, já aprovado pela agência reguladora estadual, que prevê aporte de R$ 160 milhões no período. O plano de aceleração, a ser executado a partir de janeiro de 2024, será detalhado nos próximos meses.

“A aptidão de crescimento do gás natural no mercado capixaba é extraordinária, com mercado potencial endereçável estimado em 11 vezes no segmento residencial, 5 vezes no comercial, 1,3 vezes no industrial e 5 vezes no veicular. Para viabilizar todo esse potencial, iremos aportar nossa expertise em transformações bem-sucedidas e em quase 120 anos de atuação no mercado de distribuição de energia. Atuaremos com maior ousadia para impulsionar o desenvolvimento do estado e trazer maior competitividade e economia aos clientes”, declarou o CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho.

foto Hélio Filho/Secom