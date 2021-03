Cervejaria Três Santas é destaque no circuito turístico do Caravaggio, em Santa Teresa

Localizada no Córrego dos Espanhóis, zona rural de Santa Teresa, as empresárias e sócias Janice Aparecida Goncalves de Lima e Marjori Longo Crispim de Lima, apostaram nas cervejas artesanais e em um cardápio variado como modelo de negócios. A cervejaria Três Santas é mais um dos empreendimentos apoiado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo no segmento turístico capixaba.

A linha de crédito contratada é proveniente de recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). O Bandes é uma das dez instituições de desenvolvimento no País que repassa os recursos do Ministério do Turismo no Estado, o que amplia a disponibilidade de recursos para empreendimentos do setor no Espírito Santo.

De acordo com o gerente de Negócios do Bandes, Mario Augusto Jantorno, o apoio a toda essa cadeia produtiva ligada ao turismo possibilita que o setor ganhe mais força no Estado. “Além do atendimento personalizado a restaurantes, bares, cafeterias e meios de hospedagem em geral, o Bandes tem se destacado pelo apoio às cervejarias artesanais capixabas, com registro no Cadastur, por meio da linha de financiamento do Fungetur, como foi o caso da Três Santas”, explica.

“Após a identificação da demanda do cliente, buscamos sempre a melhor solução financeira dentro do nosso portfólio de produtos. Este tipo de empreendimento atrai turistas que apreciam a bebida, gerando movimento em pousadas e comércio dos municípios”, destaca Jantorno.

A Cervejaria fica estrategicamente no Circuito Caravaggio, região turística do município que reúne apreciadores da boa culinária, principalmente de origem italiana – tradicional de Santa Teresa, afinal a cidade é o primeiro município ‘italiano’ do Brasil –, e daqueles que gostam do turismo de aventura como cachoeiras e voos livres. O nome faz alusão a três municípios vizinhos da Região Serrana capixaba: Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria Jetibá.

Além do nome, a culinária do espaço também remete às três cidades, com base em cardápio que une pratos com inspiração pomerana, alemã e italiana. O empreendimento foi pensado como uma forma de mudar o ritmo de vida das empresarias e aliar qualidade de vida e novos conhecimentos.

Janice Lima explica que, após muitos anos trabalhando, ela havia passado pela experiência de ser mãe e queria uma ocupação que pudesse dar atenção à família e continuar no mercado de trabalho. O Turismo era um de seus interesses, junto com a vontade de morar no interior com a família.

“A minha cunhada e sócia Marjori começou a se interessar pela produção de pães com fermentação natural e, ao estudar esta produção, se interessou pela cerveja, porque a história desses dois produtos se entrelaça na forma de produzir”, destaca Janice Lima.

Além da cerveja de fabricação própria, a Três Santas aposta em produtos típicos da região, com o menu variado, todo feito com produtos locais, e a venda de pães caseiros de fermentação natural, tudo oferecido em uma lojinha que também abriga produtos como doces de leite, geleias, antepastos e caponatas, licores, catchup de uva, tudo feito na cozinha da casa. Também há opções de produtos com a marca da empresa como camisas, bonés e taças. Tudo isso aliado a uma paisagem que atrai capixabas e turistas de fora do Estado, o negócio tem ganhado o gosto dos frequentadores.

“O espaço foi concluído em março, bem no início da pandemia. Por isso, fomos nos adaptando aos poucos, fizemos experiências como drive thru e delivery como formas de colocar a cozinha para funcionar e vender as cervejas que havíamos produzido. Essas ações nos ajudaram a entender o mercado do nosso negócio. De certa forma, foi bom ter essa experiência para entender o que precisávamos fazer, e para estarmos preparadas para o volume que temos atendido recentemente”, enfatiza a empresária.