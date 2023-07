Cesan implementa atendimento via WhatsApp para maior comodidade dos clientes

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) colocou em funcionamento o atendimento via WhatsApp, proporcionando aos seus clientes uma nova forma de interação e suporte. A ferramenta, disponível pelo número 27 3422-0115, conta com uma lista de serviços e informações que podem ser solicitados a qualquer hora do dia, incluindo a emissão da segunda via de faturas, comunicação de pagamentos e relatos de falta de água, entre outros.

A Cesan visa oferecer agilidade, comodidade e facilidade aos seus clientes ao introduzir essa nova forma de atendimento. Agora, os usuários podem realizar diversas solicitações e obter informações diretamente pelo aplicativo de mensagens, sem a necessidade de entrar em contato por outros meios.

A implementação do WhatsApp como canal de atendimento é resultado de um esforço conjunto da equipe Comercial e da área de Tecnologia da Informação (TI), em colaboração com parceiros internos e contratados. A intenção é aprimorar a qualidade do serviço prestado pela Cesan, beneficiando os clientes e agilizando o suporte oferecido pela empresa.

O gerente Comercial, Ozeas Fontana, destaca a importância dessa ferramenta para a Cesan, especialmente nos momentos de maior volume de atendimentos, como em casos de paralisações de sistemas. “A ferramenta veio em boa hora e vai contribuir de forma significativa nos momentos em que há um aumento na demanda, garantindo um atendimento eficiente”, disse Fontana.

O atendimento via WhatsApp representa mais um passo na modernização dos serviços oferecidos pela Cesan, visando sempre ao bem-estar e a satisfação de seus usuários.