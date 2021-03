Chamamento Público para a contratação de nível médio e fundamental em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha abriu o Chamamento Público nº 002/2021 para firmar parcerias com Organizações da Sociedade Civil, com o objetivo de compor uma equipe com profissionais de ensino médio e fundamental para atender os serviços da Proteção Social Especial – PSE. Dentre as funções previstas estão cuidador social, educador social e administrativo e cozinheiro. O Chamamento prevê também o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, Gêneros Alimentícios, Gás Liquefeito de Petróleo, medicamentos e serviço de terceiros.

Os profissionais vão trabalhar nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social: Centro Pop, Abrigo João Calvino, Abrigo Bom Samaritano, Casa Abrigo Maria Cândida Teixeira e Casa Lar Feminina. A carga horária prevista para os profissionais é de 12 por 36h, 40h semanais, com turnos de trabalho diurnos e noturnos.

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

As propostas podem ser apresentadas até o dia 19 de abril. O resultado será divulgado por meio do Diário Oficial do Município no dia 7 de maio, podendo ser antecipado.

Veja aqui o Termo de Referência – Edital 002/2021.