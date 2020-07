Choconhaque Cremoso | Receita de José Araújo Netto

Um chocolate quente delicioso e cremoso, preparado com ingredientes de qualidade, é uma unanimidade para os dias mais gelados do ano. Agora, que tal potencializar a receita e adicionar um bom conhaque? Gostou? Então, esse é o Choconhaque desenvolvido por José Araújo Netto, idealizador de grandes referências do mercado gastronômico nacional.

Ingredientes (rendimento: dez porções

– 1 lata de leite condensado

– 1 lata de creme de leite

– 4 colheres (sopa) de chocolate em pó

– 2 copos (250ml) de leite

– 1 xícara (chá) de conhaque

Modo de preparo: Leve ao fogo o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite e o conhaque. Misture tudo. Desligue o fogo antes que a mistura ferva, para que o creme de leite não coalhe. Sirva logo na sequência.