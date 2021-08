Cinco brasileiros famosos que fizeram fortuna do zero antes dos 30 anos

Na última década, a internet impulsionou dezenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo a se tornarem personalidades rentáveis em diferentes tipos de negócios na internet, como publicidade, cursos, palestras, eventos, licenciamentos e muito mais.

No Brasil, exemplos como Whindersson Nunes e Bianca Andrade tornaram-se inspiração nacional e provam que é possível fazer fortuna do zero, principalmente com a ajuda da tecnologia e criação de conteúdo.

A partir do momento em que uma determinada personalidade conquista prestígio e confiabilidade de seu público na internet, o impacto financeiro disso pode resultar em faturamentos que ultrapassam 7 dígitos. Veja os cinco brasileiros que se tornaram milionários através da internet e antes dos 30 anos para você se inspirar:

1 – Whindersson Nunes

Aos 26 anos, Whindersson Nunes é um dos jovens mais ricos do Brasil. Quase 10 anos depois de seu primeiro vídeo viral, o comediante tem uma fortuna suficiente para ostentar uma vida de luxo e ainda ajudar muitas causas sociais. Além de faturar dezenas de milhares de reais com a reprodução de seus vídeos no Youtube, Whindersson faz publicidade para marcas como Guaraná Antártica, Santander e Oi.

2 – Bianca Andrade (Boca Rosa)

Bianca Andrade começou a chamar atenção na internet aos 16 anos por usar um batom rosa que fazia muito sucesso na época. Sem dinheiro para comprar o batom original, Bianca começou a dar dicas de produtos mais populares que se assemelhavam aos comercializados por grandes grifes. As dicas da influenciadora passaram a alcançar muitas pessoas e os trabalhos como maquiadora e influencer surgiam cada vez mais. Em 2017 foi convidada para ser colunista do programa ‘’É de casa’’. Em outubro de 2018, lançou uma coleção de maquiagens com a marca de cosméticos Payot, chamada Boca Rosa Beauty by Payot e em seguida lançou uma linha de produtos para cabelo, Boca Rosa Hair, em parceria com a Cadiveu.

De acordo com a Revista Forbes, o faturamento dos produtos ‘’Boca Rosa’’ alcançaram o patamar de 120 milhões de reais em 2020.

3 – Carlos Magno

Natural de São José dos Campos, o advogado e investidor Carlos Magno, de 26 anos, trabalhou como garçom e entregador de panfletos até se formar na faculdade de direito, quando começou a fazer sucesso na internet com seu programa preparatório para o Exame da OAB, o ‘’Direito com Carlos’’, que lhe rendeu milhares de seguidores e faturou em torno de R$ 3 milhões de reais apenas com a venda de materiais de estudo em três anos.

Hoje, longe da advocacia, Carlos trabalha com investimentos nas Bolsas de Valores do Brasil, Estados Unidos e Criptomoedas. Com seu método próprio, ele multiplicou seu patrimônio e vive de lucros e dividendos nas Bolsas de Valores e venda de conteúdos educacionais na web.

Carlos se tornou referência no segmento de investimentos e suas dicas de ativos para investimentos atrai milhares de investidores em busca de informação.

4 – Carlinhos Maia

O alagoano Carlinhos Maia, de 30 anos, foi o primeiro brasileiro a atingir a marca de 2 bilhões de impressões no Instagram, e por isso já chegou a receber R$ 6 milhões de reais por uma única campanha publicitária. O humorista faz sucesso nas redes sociais com histórias dos mais variados tipos que geralmente envolvem sua família, amigos, funcionários e fãs. Recentemente ele comprou um jatinho de R$ 7,5 milhões e compartilhou com seus seguidores, ‘’Um sonho realizado’’, disse ele em uma de suas postagens.

5 – Felipe Titto

O empresário paulista Felipe Titto se tornou milionário aos 28 anos e hoje, aos 34, emprega cerca de 300 pessoas em oito empresas diferentes.

Ele estreou como ator em 2005 em ‘’Malhação’’, da TV Globo, e também esteve nas novelas ‘’Amor à Vida” e ‘’O Outro Lado do Paraíso’’, mas não foi exatamente na TV que Felipe ficou rico. O ator e empresário usou a repercussão de seus trabalhos na TV para impulsionar negócios dos mais variados tipos. Em uma live recente, Titto revelou como contou à família sobre o primeiro milhão na conta. “A primeira vez que eu olhei minha conta e tinha mais de 1 milhão de reais, eu tinha 28 anos. Foi em 2014, eu armei um jantar com a minha família e ninguém sabia o que eu estava comemorando. Não é pelo dinheiro, é por colher o que eu plantei, pensar que tá dando certo”, disse o ator na live.

A primeira empresa de sucesso do ator foi o centro esportivo Be The Best. Em seguida, vieram o estúdio de tatuagem Shibuya Tattoo e a agência de talentos Tittanium. Ele também se tornou garoto propaganda de muitas empresas.