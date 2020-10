Cinema Virtual exibe ‘Festival Cinema pelo Mundo’ a partir de 8 de outubro

today2 de outubro de 2020 remove_red_eye33

A plataforma de streaming Cinema Virtual exibe, a partir de 8 de outubro, o “Festival Cinema pelo Mundo”, com produções de diversos países que ressaltam a riqueza de culturas diferentes no mundo globalizado. Cada sessão do Festival Cinema pelo Mundo, válida por 72 horas em até três dispositivos, custa R$19,90.

A seleção inclui filmes premiados como o britânico “Até que Você me Ame“, sucesso entre a crítica internacional, muito elogiado por seu final inesperado e até comparado a grandes filmes de suspense com “O Quarto de Jack.

Outro filme de destaque é o drama tcheco “O Pássaro Pintado“, dirigido por Václav Marhoul, que foi selecionado pelo Festival de Veneza para concorrer ao Leão de Ouro de Melhor Filme, além de ter participado da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2019.

Já “Meu Extraordinário Verão com Tess” é uma comédia dramática holandesa que venceu o prêmio de Melhor Filme – Menção Especial no Festival de Berlim de 2019 e também participou da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2019. O diretor Steven Wouterlood venceu o Emmy em 2015 pelo seu filme “Anything Goes”.

O Cinema Virtual é uma plataforma de streaming que tem a proposta de conectar distribuidores e exibidores para levar virtualmente e com exclusividade filmes inéditos ao público de cinema. O projeto segue o modelo dos cinemas físicos, com estreias todas as quintas.

Link para acessar o material dos filmes

Confira abaixo todos os detalhes da programação:

8 a 14 de outubro

“Até que você me Ame” (Hippopotamus) – Suspense – 109 minutos – Reino Unido

Sinopse: Ruby se encontra na pior das situações, presa em um porão, com suas pernas quebradas, sem memória de como chegou lá ou de quem é. Agora, sua única fonte de informação é Tom, o homem que a sequestrou. Ruby acorda de um sonho ruim e se encontra literalmente em um pesadelo.

Direção: John Jencks

Roteiro: Blanche McIntyre, Tom Hodgson, John Finnemore e Robin HillElenco

Elenco: Roger Allam, Tim Charles, Rod Glenn

“Copperman – Um Herói Especial” (Copperman) – Drama, Fantasia – 95 minutos – Itália

Sinopse: A história de Anselmo, que desde criança sonha em se tornar um super-herói. O filme gira em torno do tema do autismo, mostrando que, através da sensibilidade e da imaginação, um elemento de diversidade pode se transformar em uma linda vantagem

Direção: Eros Puglielli

Roteiro: Mauro Graiani, Riccardo Irrera , Paolo Logli, Alessandro Pondi

Elenco: Luca Argentero, Galatea Ranzi, Tommaso Ragno

Prêmio do Júri BIFF JR de Melhor Filme no 7º Brasília International Film Festival.

“Amigos para Sempre” (Stormy Boy) – Aventura, Drama – 99 minutos – Austrália

Sinopse: Michael Kingley é um ex-empresário bem-sucedido e agora avô aposentado. Quando começa a ver imagens de seu passado que não consegue explicar, ele é forçado a se lembrar de sua infância esquecida, em que viveu em uma costa isolada com seu pai. Ele conta à neta a história de como, quando menino, resgatou e criou um extraordinário pelicano órfão, chamado Sr. Percival. Baseado em um conto clássico australiano, “Amigos para Sempre” é uma história atemporal de amizade incomum e incondicional

Direção: Shawn Seet

Roteiro: Justin Monjo

Elenco: Geoffrey Rush, Finn Little, Jai Courtney

“Ultraman Geed – O Filme” (Ultraman Geed The Movie) – Ação, Ficção Científica – 70 minutos Japão

Sinopse: O Universo enfrenta uma nova ameaça: Gillvalis, o super cérebro artificial que quer exterminar toda a Humanidade, está em busca do Aço Vermelho, o único mineral que pode ameaçar seus planos. Enviando seu exército de robôs para a Terra, o gigantesco inimigo não contava com a presença do jovem guerreiro Ultraman Geed, que fará de tudo para impedir esse devastador ataque. E para isso, Geed vai contar com a ajuda de outros Ultra Guerreiros: Orb e Zero, que estão dispostos a tudo para preservar a paz no Universo e eliminar essa ameaça.

Direção: Koichi Sakamoto

Roteiro: Takao Nakano

Elenco: Tatsuomi Hamada, Chihiro Yamamoto, Mayu Hasegawa

15 a 21 de outubro

“O Pássaro Pintado” (The Painted Bird) – Drama – 169 minutos – República Tcheca

Sinopse: Em uma área devastada pela Segunda Guerra Mundial, um jovem garoto judeu é enviado por seus pais para viver em segurança com sua tia. Mas ela morre inesperadamente e, na tentativa de voltar para casa, ele passa a vagar sozinho em um mundo selvagem e hostil, dominado por camponeses supersticiosos e soldados implacáveis. Quando a guerra finalmente acaba, sua batalha pela sobrevivência toma um novo rumo.

Direção: Václav Marhoul

Roteiro: Václav Marhoul

Elenco: Alla Sokolova, Michaela Dolezalová, Nina Sunevic

“O Sonho de uma Família” (Magari) – Drama – 104 minutos – Itália, França

Sinopse: A história de uma família dividida, vista pelo olhar da jovem Alma, de 9 anos, e de seus dois irmãos mais velhos. A mãe, uma francesa rica e tradicional, e o pai, um italiano falido, ausente e nada convencional, se divorciaram há anos. As crianças vão passar alguns dias com o pai na Itália, e ele não faz ideia de como cuidar de si, quanto mais dos filhos. A situação é complicada, mas, apesar das dificuldades e tensões diárias, a pequena Alma continua a acreditar que um dia, talvez, a sua família possa a ficar junta novamente.

Direção: Ginevra Elkann

Roteiro: Chiara Barzini, Ginevra Elkann

Elenco: Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel

“O Garoto do Leito 6” (Bed Number 6) – Suspense, Terror – 117 minutos – Itália

Sinopse: Bianca, uma jovem médica, é contratada para trabalhar no turno da noite de uma clínica pediátrica. Logo, ela descobre que o local, um antigo hospital psiquiátrico, esconde um aterrorizante segredo. Algo aconteceu com o paciente do leito número 6. Perseguida por uma assombração, Bianca começa a enlouquecer, e agora sua única saída é desvendar esse mistério.

Direção: Milena Cocozza

Roteiro: Michelangelo La Neve, Antonio Manetti e Marco Manetti

Elenco: Andrea Lattanzi, Carolina Crescentini, Nathalie Caldonazzo, Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Citran

“Meu Amigo Robô” (Robo) – Aventura, Ficção Científica, Família – 90 minutos – Rússia

O menino Mitya, de 12 anos, sonha em escrever histórias em quadrinhos de super-heróis, mas seus pais, engenheiros de robótica, querem que ele siga a mesma carreira que eles. Até que inesperadamente Mitya encontra uma amizade verdadeira no robô de resgate criado por seus pais, A-112, que ele chama apenas de Robô. Os dois vivem grandes aventuras enquanto Robô aprende a acreditar em si mesmo e em seus sonhos, ao mesmo tempo em que ensina Mitya sobre coragem e responsabilidade.

Direção: Sarik Andreasyan

Roteiro: Aleksey Gravitskiy, Sergey Volkov

Elenco: Daniil Izotov, Vladimir Vdovichenkov, Sergey Bezrukov

21 a 28 de outubro

“Meu Extraordinário Verão com Tess” (My Extraordinary Summer with Tess) – Comédia, Drama – 102 minutos – Drama – Holanda

Sinopse: Com medo de ficar sozinho no futuro, o jovem Sam, de 10 anos, inicia uma espécie de treinamento de solidão durante as férias de sua família em uma ilha holandesa. Mas seu plano toma rumos inesperados quando ele conhece a sonhadora Tess e uma amizade especial surge entre os dois. Sam aceita ajudar a menina em seu plano para encontrar o pai desconhecido, mas uma decisão crucial coloca sua amizade com Tess em risco e muda a vida de ambos para sempre.

Direção: Steven Wouterlood

Roteiro: Laura van Dijk

Elenco: Sonny Coops Van Utteren, Josephine Arendsen, Julian Ras

“Ana” (Ana) – Comédia, Drama – 105 minutos – Estados Unidos, Porto Rico

Sinopse: Em Porto Rico, após um devastador furacão, uma amizade inesperada surge entre Ana (Dafne Keen), uma menina cuja mãe está na prisão, e Rafa (Andy Garcia), um vendedor de carros falido. Após se encontrarem por acaso, os dois embarcam em uma longa jornada cheia de desafios para tentar encontrar um lar para Ana e salvar Rafa do colapso financeiro.

Direção: Charles McDougall

Roteiro: Cris Cole

Elenco: Andy Garcia, Dafne Keen, Jeanne Tripplehorn

“A Escolha” (Take It or Leave It) – Drama – 102 minutos – Estônia

Sinopse: Numa manhã de sábado, Erik, um trabalhador da construção civil, recebe notícias surpreendentes: sua ex-namorada Moonika está prestes a entrar em trabalho de parto. Ela, no entanto, não está pronta para a maternidade, e agora Erik deve se decidir se fica com a criança ou a leva para adoção.

Direção: Liina Trishkina

Roteiro: Liina Trishkina

Elenco: Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman |

“SNU – A História de Amor que Mudou Portugal” (SNU) – Romance – 94 minutos – Portugal

Sinopse: Uma mulher irreverente e um homem preso às aparências por pressão profissional. Snu Abecassis e Sá Carneiro, ex-primeiro ministro português, vivem uma difícil realidade e um amor impossível. Eles tentam de tudo para ficarem juntos e o destino os faz companheiros para toda eternidade.

Direção: Patrícia Sequeira

Roteiro: Claudia Clemente, Patrícia Sequeira

Elenco: Inês Castel-Branco, Inês Rosado, Maria João Pinho, Nádia Santos, Pedro Almendra, Rodrigo Tomás, Simon Frankel