Cliente encontra fezes em sacola após pedir comida por aplicativo

Um home na Inglaterra, ao pedir comida por um aplicativo de entregas, foi surpreendido com uma sacola de fezes. Segundo o cliente, ele já havia comido mais da metade do prato quando notou a presença do excremento. As informações são do jornal britânico The Sun.

Wil Burtenshaw, de 25 anos, tinha pedido uma canja de galinha no último domingo (06), pelo serviço do aplicativo Uber Eats, e só percebeu que já havia comido mais da metade da refeição quando notou uma mancha marrom na sacola. “Tenho 100% de certeza de que eram fezes humanas”, declarou ao The Sun.

Ele disse que ao cheirar o plástico chegou a conclusão de que se tratava de fezes, sendo assim utilizou seu perfil nas redes sociais para compartilhar as fotos e relatar o incidente. Após o ocorrido, Will passou mal e, segundo ele, está de cama desde domingo.



O cliente disse ter entrado em contato com o restaurante em questão e com a empresa de delivery, mas acredita que o motorista do aplicativo seja o responsável. “Só Deus sabe o que este motorista estava pensando. É como se ele tivesse decidido usar o banheiro e não houvesse papel higiênico. Então, decidiu usar a sacola plástica”, desabafou.

Ainda de acordo com o jornal, o gerente do restaurante afirmou ter “100% de certeza” de que a contaminação não foi feita por nenhum de seus funcionários. Já uma porta-voz do aplicativo de entregas disse que “o Uber Eats leva muito a sério qualquer denúncia desse tipo e está investigando o incidente”.

