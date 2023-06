Clube Big Beatles e Cazuza prometem emocionar no Festival do Vinho de Domingos Martins

Cadu Caruzo, cover do Cazuza e a banda Clube Big Beatles estão no line up do evento que entra na segunda semana nesta sexta-feira (23), no Rancho Lua Grande

A programação do Festival do Vinho de Domingos Martins, no Rancho Lua Grande, segue a todo vapor e entra na segunda semana com atrações musicais para fãs de todos os estilos – do axé ao sertanejo. E duas delas prometem divertir e emocionar, proporcionando ao público uma verdadeira viagem no tempo: Clube Big Beatles, com seu tributo à maior banda de rock de todos os tempos e Cadu Caruzo, cover do Cazuza. Eles vão se apresentar nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), respectivamente.

Há mais de 30 anos na estrada musical, o Clube Big Beatles é um tremendo sucesso! Repertório impecável e músicos talentosos e carismáticos são pontos positivos na trajetória da banda que está até no Hall da Fama do International Beatleweek – Festival dos Beatles em Liverpool, o maior evento do mundo em torno da música da banda de rock britânica. Um show e tanto para aquecer o frio das montanhas!

Já Cadu Caruzo promete um repertório repleto de sucessos do poeta Cazuza. Canções como “Maior abandonado”, “Bete Balanço” e “Pro dia nascer feliz” estão confirmados no setlist do show. O artista iniciou o tributo após desenvolver uma rouquidão visceral e todos à sua volta comentarem sobre a semelhança da sua voz com a de Cazuza. Ouviu a dica de um amigo, deixou os cachos crescerem, comprou bandanas, óculos semelhantes, ensaiou sua banda e colocou o projeto em prática. O trabalho é um sucesso e já o levou para várias cidades brasileiras e até para a tela da TV, quando participou dos programas Sílvio Santos (SBT) e Caldeirão do Mion (Rede Globo).

Mais música

Também vão passar pelos palcos do Festival do Vinho de Domingos Martins as bandas Macucos, Comichão, Rastaclone, Blacksete, SambaSoul e os cantores Flávia Mendonça, Rodrigo Bala, Léo Lima e Glauco, que vai se apresentar no evento pela primeira vez em carreira solo.

Além de música de alta qualidade, o evento terá ainda um espaço cuidadosamente preparado para garantir a diversão do público. Serão dois palcos, com shows simultâneos e barraquinhas de comidas e bebidas espalhadas por toda a área. E se engana quem pensa que no evento haverá apenas vinhos. Estão confirmadas as presenças das cervejarias Panzert, King Bier, Ronchi Beer, Tarko, Azzurra e Barba Ruiva. Na parte gastronômica estarão presentes a Petiscaria Pérola Negra, Car Burger e Hot Burger.

Os vinhos do Festival também foram pensados para agradar a todos os públicos. A carta, assinada pela Vinotage, inclui rótulos do Chile, Brasil, Itália, Argentina e Espanha. Para acessar o local é necessário que se adquira a taça oficial do evento, já à venda em pontos físicos e também online, com preços a partir de R$ 60. O uso de copo térmico também será permitido. Será proibida a entrada com a taça da edição anterior do Festival.

Programação

23/06 (sexta-feira) – Flávia Mendonça, Clube Big Beatles, Macucos, Comichão e Glauco.

24/06 (sábado) – Blacksete, Cadu Caruzo, Rastaclone, Sambasoul, Rodrigo Bala e Léo Lima.

Serviço

28º Festival do Vinho de Domingos Martins

Data: 23 e 24 de junho. Abertura dos portões às 20h

Local: Rancho Lua Grande

Ingressos: a partir de R$ 40 (meia entrada, lote promocional)

Classificação livre

Informações: http://www.instagram.com/festivaldovinho/