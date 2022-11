CNH Social: prazo de matrícula dos suplentes termina na quarta-feira (02)

A lista foi divulgada no último dia 18 e está disponível no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta os candidatos selecionados na lista de suplentes do Programa CNH Social 2022 que a matrícula on-line deve ser feita até as 23h59 desta quarta-feira (02). A lista foi divulgada no último dia 18 e está disponível no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’.

O cidadão com o nome na lista de suplentes deve acessar o link de matrícula na aba ‘CNH Social’, no site www.detran.es.gov.br, e preencher os campos com os dados solicitados conforme informado na inscrição.

Essa etapa selecionou 3 mil candidatos para preencher as vagas remanescentes das três fases de matrícula lançadas neste ano, que contemplou 10 mil pessoas de baixa renda para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita.

Prazos

O Detran|ES reforça que são de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações no site oficial do Detran|ES, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de serem considerados desistentes do processo e perderem o benefício.

O candidato selecionado tem 15 dias a partir da divulgação da lista, no dia 18 de outubro, para fazer a matrícula on-line e comparecer presencialmente no Centro de Formação de Condutores (CFC) indicado na matrícula para concluir a abertura do processo de habilitação no Sistema RENACH.

Na sequência, o candidato terá 15 dias para fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran|ES e realizar os Exames Médicos e Psicológicos na Clínica credenciada indicada. O serviço de biometria deve ser agendado pelo próprio candidato, no site www.detran.es.gov.br, ou no site www.facafacil.es.gov.br, para os candidatos que optarem por realizar o procedimento no Faça Fácil de Cariacica.

O candidato às categorias D e E deverá realizar também o Exame Toxicológico no laboratório credenciado, que deve ser apresentado na clínica credenciada no dia dos Exames Médicos e Psicológicos.

O Detran|ES alerta os candidatos que o processo de habilitação tem validade de 12 meses e que, caso ultrapasse esse prazo, assim como os demais prazos estabelecidos para o início dos processos de habilitação, os candidatos terão seus processos cancelados e ficarão impedidos de participar dos editais do Programa CNH Social pelo período de três anos.

CNH Social 2022

Em 2022, o programa CNH Social ofertou 10 mil vagas e mais de 60 mil pessoas se inscreveram interessadas em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B.

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Neste ano, o programa realizou as matrículas dos candidatos selecionados em três fases ao longo do ano. Essa medida foi necessária para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas e a conclusão dos processos de habilitação dentro do prazo legal previsto de 12 meses.

A chamada única de suplentes tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitaram os prazos estabelecidos no processo de Habilitação nas três fases do programa em 2022, contemplando mais candidatos.

O Detran|ES destaca que os candidatos selecionados nas listas 1, 2 e 3 já tiveram o período para realizar a matrícula e proceder com os processos de habilitação dentro dos prazos previstos no programa e, portanto, não podem mais realizar a matrícula nesta fase. A etapa atual de matrículas é apenas para os candidatos que constam na lista de suplentes do programa em 2022.