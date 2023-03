COLATINA | Três pessoas ficam feridas após teto de cinema desabar

Por volta das 22:30h da última sexta-feira, dia 10, uma parte do teto de gesso de um cinema caiu, enquanto cerca de 30 a 40 pessoas assistiam a um filme. O caso aconteceu no Cine Gama, no Centro de Colatina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desabamento. Ao chegar no local foi constatado que parte do teto da sala de cinema havia caído e atingido 3 pessoas. Tudo indica que uma infiltração pode ter sido a causa do desabamento.

A Defesa Civil Municipal vistoriou o local e interditou a sala 01 do cinema.

Já o proprietário estava com o alvará de incêndio e pânico vencido e foi notificado.

foto ES Fala