Com a chegada da Ômicron no País, deputado faz apelo para capixaba tomar vacina

today1 de dezembro de 2021 remove_red_eye93

Descoberta na semana passada na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma “variante preocupante” da Covid-19, a Ômicron já está presente no Brasil e em ao menos outros 23 países.

Apesar de nenhum caso ainda ter sido confirmado em terras capixabas, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) está preocupado com o avanço da variante e usou o tempo de seu discurso hoje (01/12), na sessão da Assembleia Legislativa, para fazer um alerta aos capixabas:

“Acima da polarização, o importante é a vida das pessoas. E vacina salva vidas! As pessoas têm de ter responsabilidade ao falar de vacina. Temos de estimular as pessoas a se vacinarem. Hoje tem vacina para todos. Este país pagou um preço muito alto e muitas vidas foram perdidas porque o governo federal demorou a tomar a decisão de comprar vacinas”, declarou o parlamentar.



Bruno fez questão de repetir as palavras do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que usou o perfil no Twitter para orientar os capixabas sobre como proceder. “Vacinar, vacinar, vacinar, testar, testar, testar”.



Ainda faltam pesquisas para determinar a transmissibilidade, letalidade e resistência às vacinas por parte da nova variante, mas o parlamentar destaca que o caminho é “vacina, precaução, uso de máscaras e evitar aglomerações”.



Para Bruno, o Estado fez o seu dever de casa e tem a melhor gestão da pandemia, com a abertura de leitos para todos.



“Aqui no Estado temos uma cobertura vacinal de mais de 80%. Fomos o primeiro a comprar a vacina. O governador liderou uma união de esforços junto aos municípios para que tivéssemos a vacina. Então, vamos vacinar”, pediu.



Para o deputado, a polarização política é um problema a ser enfrentado.



“Infelizmente, essa terrível polarização política do nosso País tem reflexos na própria vacinação. No Brasil, 75% dos brasileiros estão vacinados. O percentual que não está vacinado é proporcional à polarização política”, comparou.



Para o parlamentar, os países ricos não estão tendo a grandeza de compartilhar com os pobres a vacina. Isso explica, segundo ele, o fato de que há países africanos que só vacinaram 6% da sua população. “Isso é desumano!”, declarou.



E completou: “Sem o imunizante não tem Réveillon, atividade econômica e vida nas escolas. O vírus circula e volta a infectar. Quem está dizendo isso são as maiores autoridades no assunto, os cientistas.”



foto Assessoria Parlamentar