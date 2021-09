Com a variedade dos calçados masculinos, como escolher a opção certa?

Atualmente, as pessoas saem de casa pela manhã e retornam somente no fim do dia. Então – além de pensar no visual – é necessário avaliar qual calçado será usado. Com a rotina cada vez mais acelerada, escolher um sapato que seja confortável e, ainda assim, esteja na moda, é imprescindível. Antes, isso era uma tarefa difícil para os homens. Hoje não é mais.

A variedade de calçados masculinos cresceu nos últimos anos, posto que houve aumento na busca por modelos que saíssem do convencional e trouxessem um toque – ainda maior – de moda para o look. A vasta gama de opções vai desde uma sandália até um derby. Mas, nem sempre todos têm conhecimento dessa mudança ou sabem como podem combinar a roupa que vestem com o calçado que usam.

“A realidade é que existem diversas opções. Porém, algumas pessoas têm como critério decisivo o conforto e não a estética. Na loja, nós conseguimos atender as duas situações. Oferecemos também, sapatos para o público mais novo e para o mais velho”, afirma a gerente da Mark at Place – loja conceito no Criciúma Shopping –, Helen Moraes.

Quando a aposta for um look mais casual e, que ainda assim, tenha elegância, mocassins ou loafers são uma ótima escolha. Eles seguem uma linha mais despojada e formal, sendo ideais para combinações que envolvam camisas comuns e polo ou calças de sarja e linho – de preferência em cores claras.

Para ocasiões mais sérias, usar um Oxford pode ser a solução do problema. Pelo fato de ser um grande clássico, ele é perfeito para esses momentos. Em contrapartida, quando a formalidade não é necessária, os modelos dockside e derby são uma opção. O primeiro, com uma pegada mais náutica, é ótimo para ser usado com bermudas ou calças dobradas na barra. Já o segundo, apesar de sua aparência mais séria, pode ser combinado com calças mais justas, prezando pela elegância.

Para aqueles que desejam mostrar estilo e seguir as tendências da moda, as botas são a escolha certa. Quem geralmente opta por visuais mais descontraídos deve apostar nos tênis casuais, que podem fazer parte das mais diversas combinações. No verão, com as altas temperaturas, não tem escolha melhor do que as sandálias. Além de manterem os pés descobertos na estação mais quente do ano, trazem conforto e sofisticação.

Por último, o modelo que está entre o casual e o formal, mas que sempre fez sucesso: o sapatênis. Por conta de sua grande versatilidade, é um dos tipos de sapato que combina com quase todas as peças do armário masculino. A sua estética é única, misturando o lado esportivo e a seriedade de um sapato.

por Catarina Bortolotto