Com dívida de mais de R$ 1 milhão, Giovani da dupla com Gian, tem cachês penhorados pela Justiça

today16 de outubro de 2020 remove_red_eye32

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) penhorou os cachês e os direitos autorais do cantor Giovani, que faz dupla com Gian. A decisão tem por objetivo garantir o pagamento de dívida de R$ 1.365.035 com as empresas DWJ Shows e Produtora 10, após quebra de contrato em 2016.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, “as partes já estão em tratativas avançadas para finalizar o processo, e a minuta de acordo está sendo confeccionada para apresentação ao juízo”.

O artista rompeu contrato com as empresas em fevereiro de 2016 e, por isso, teria que pagar de imediato o valor de R$ 397.154,19, segundo o processo. O músico, no entanto, não cumpriu a cláusula e, em 2017, após ser notificado, um novo acordo foi descumprido.

À época, a Justiça determinou a penhora de 30% da participação de Giovani nos rendimentos financeiros da dupla.

Fonte Portal R7