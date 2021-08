Com Frank Grillo e Mel Gibson, filme Mate ou Morra, estreia dia 16 de setembro

today28 de agosto de 2021 remove_red_eye32

Conhecido por seus trabalhos em grandes sucessos de bilheteria, como ‘Vingadores: Ultimato’, ‘Capitão América’ e a franquia ‘Uma Noite de Crime’, Frank Grillo agora dará vida ao ex-agente das forças especiais Roy Pulver em Mate ou Morra, que estreia nos cinemas no dia 16 de setembro, com distribuição da Imagem Filmes responsável pelo lançamento no Brasil.



Buscando referências em grandes clássicos do cinema, como ‘Duro de Matar’ e ‘Feitiço do Tempo’, o filme tem seu roteiro assinado por Chris Borey, Eddie Borey e Joe Carnahan (‘Bad Boys Para Sempre’) e conta ainda com outros grandes nomes, como Naomi Watts (‘Birdman’) e Michelle Yeoh (‘Star Trek: Discovery’), no elenco.



A respeito da preparação para o filme, o ator Frank Grillo revelou que seu personagem exigiu bastante dele em todos os sentidos. No entanto, a boa relação com o diretor Joe Carnahan e a oportunidade de contracenar com Rio Grillo, seu próprio filho, em Mate ou Morra lhe deram a confiança necessária para encarar este desafio. Frank aproveitou também para compartilhar uma situação inusitada que viveu ao contracenar com Mel Gibson, que interpreta o vilão Ventor no filme. “Na primeira tomada [de uma das cenas de luta], ele me deu uma cotovelada e a minha mandíbula deslocou. Eu não queria chatear o Mel e eu também não conseguia falar […] Foi a experiência mais dolorosa da minha vida como ator.”



Na trama, Roy Pulver (Frank Grillo), é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda, é perseguido por assassinos e, não importa o que tente fazer, sempre acaba morrendo no final. Enquanto desenvolve uma teoria do que pode estar acontecendo, Roy percebe que sua família também corre perigo e luta para descobrir uma forma de quebrar esse ciclo mortal e chegar ao fim do dia com vida.



Sinopse

Roy Pulver (Frank Grillo) é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sendo perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua ex-esposa (Naomi Watts) revelando o envolvimento do cientista Ventor (Mel Gibson) nesse ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo.



Ficha técnica

Direção: Joe Carnahan;

Roteiro: Joe Carnahan, Chris Borey e Eddie Borey;

Produção: Joe Carnahan, Randall Emmett e George Furla;

Elenco: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Annabelle Wallis

Direção de Fotografia: Juan Miguel Azpiroz;

Desenho de Produção: Jon Billington;

Trilha Sonora: Clinton Shorter;

Montagem: Kevin Hale;

Gênero: Ação;

País: Estados Unidos;

Ano: 2021;

Duração: 94 min.