Com novo sistema de telefonia, Anchieta reduzirá em 90% gastos com o serviço

10 de julho de 2023

Para modernizar e tornar mais eficiente a comunicação e o atendimento à população, a prefeitura de Anchieta está investindo na implantação de telefones móveis (tecnologia SMP, com dados móveis e voz). A mudança irá gerar uma economia anual de R$ 270 mil para os cofres da municipalidade.

A nova tecnologia será utilizada em todas as secretarias, autarquias e equipamentos públicos. Por conta disso, os setores estão com novos números de telefone. A mudança tem como propósito modernizar a estrutura administrativa, tornando mais eficiente e econômico os serviços públicos prestados ao cidadão.

A iniciativa vai permitir uma redução mensal de mais de 90% na “conta de telefone”. No sistema analógico, a prefeitura gastava em média R$ 25 mil por mês; com a implantação deste projeto de telefonia digital, as despesas não passarão de R$ 2 mil mensais, correspondendo a uma economia de R$ 270 mil por ano para os cofres públicos do município.

De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Sebastian Marcelo Veiga, “a substituição dos telefones fixos é uma necessidade, visto que a tecnologia utilizada é antiga, frágil e está desatualizada. A mudança de tecnologia, também, vai acabar com os problemas gerados na telefonia por conta da manutenção de cabos”, lembra.

Para o prefeito Fabrício Petri, os principais objetivos para a mudança é oferecer uma comunicação mais eficiente para a população e reduzir os custos com o serviço.

Sebastian comentou ainda que, para o próximo ano, a previsão da gestão é adquirir aparelhos que recebam e enviem mensagem por aplicativo, com propósito de facilitar ainda mais a comunicação entre o poder público e a população.

O serviço será prestado pela operadora Claro, por meio de adesão à Ata de Registro de preços, do Ministério da Economia.

TELEFONES ÚTEIS

Com a migração para o sistema digital, toda a grade de números da prefeitura está sendo alterada. Os novos telefones podem ser consultados no site institucional (CLIQUE AQUI: https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/1052/contatos-das-secretarias)