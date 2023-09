Com sinais de estupro, bebê de 9 meses morre e padrasto é o principal suspeito

today18 de setembro de 2023 remove_red_eye173

Um bebê de 9 meses, chamado Isaac Franca Farias de Melo, morreu na tarde do último domingo, 17, em São Paulo, após dar entrada em uma Assistência Médica Ambulatorial – AMA.

Conforme funcionários da AMA, a criança chegou acompanhada pelo padrasto, Rafael Júlio Bezerra Santos, de 26 anos, e tinha ferimentos pelo corpo e sinais de estupro.

O principal suspeito pelo crime é o padrasto que, de acordo com a equipe da AMA, que acionou a Guarda Civil Municipal, encontrava-se alterado e com comportamento agressivo.

Rafael teria dito que o bebê engasgou com um pedaço de pão, mas durante os exames realizados não foi comprovado o que o padrasto alegou. Os profissionais constataram ferimentos na região íntima da criança, o que aumentou a suspeita de estupro.

Gabriela França, de 21 anos, mãe de Isaac, disse que deixou o filho com o namorado para trabalhar e que soube da internação do bebê por telefone, assim como a morte da criança.

O laudo médico do hospital apontou que o bebê apresentava equimoses e hematomas difusos pelo corpo, lesões em dorso e escoriações na região íntima, o que serviu para a prisão em flagrante do padrasto por estupro.

Sangue no lençol

O irmão de Gabriela relatou aos agentes que foi até a casa de Rafael e o encontrou tomando banho. Em seguida, o cunhado pediu a ele que acionasse uma ambulância para socorrer Isaac.

Durante o contato que teve com o sobrinho, o tio percebeu que a criança estava com hematomas pelo corpo e que havia manchas de sangue no lençol da cama onde ela costumava dormir.

Segundo Gabriela, o namorado convivia na mesma casa durante o dia, mas não costumava dormir no local.

Prisão

Posteriormente, o homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro, que ocasionou na morte da vítima.

Segundo a corporação, foi apresentada a conversão em prisão preventiva do suspeito e Rafael preferiu ficar em silêncio durante seu depoimento.

fonte Folha Vitória

com informações do Portal R7