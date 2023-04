Começa nesta segunda, 17, programação em alusão ao aniversário de Roberto Carlos

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a programação especial em alusão ao aniversário do cantor Roberto Carlos, que completa 82 anos na quarta-feira, dia 19 de abril.

A comemoração acontecerá na Casa de Cultura Roberto Carlos e começa às 9h desta segunda-feira, dia 17. A partir das 18h, Robson Carlos – cover do Rei – fará uma apresentação no local.

Confira a programação completa

Local: Casa de Cultura Roberto Carlos

17 DE ABRIL

09h – Recepção dos fãs e visitantes pelo cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

16h – Apresentação de balé – Espaço de dança tia Rita.

16h30 – Apresentação de Daniel da Sanfona.

17h – Apresentação do Projeto Casa Verde.

18h – Apresentação do cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

18 DE ABRIL

09h – Recepção dos fãs e visitantes pelo cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

16h – Comemoração do aniversário do Conservatório de Música – apresentação de alunos e professores.

18h – Apresentação do cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

19 DE ABRIL

09h – Recepção dos fãs e visitantes pelo cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

09h – Lançamento do projeto Rota Emoções e assinatura do Termo de Compromisso do Projeto Fundo a Fundo.

10h – Pocket Show com Ferna Jazz, apresentando o show Roberto in Jazz.

15h – Apresentação do cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

20 DE ABRIL

09h – Recepção dos fãs e visitantes pelo cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

10h – Apresentação do saxofonista Victor Batista.

14h – Apresentação do saxofonista Victor Batista.

18h – Apresentação do cover de Roberto Carlos, Robson Carlos.

21 A 25 DE ABRIL

10h – Apresentação de Gilberto Garcia.

14h – Apresentação de Gilberto Garcia.

Local: Praça Elísio Cortes Imperial – Aquidaban

27 DE ABRIL

19h – Show “Elas Cantam Roberto”.

