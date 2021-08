Comissão da ALES aprova nota de repúdio contra Ministro da Educação

A pedido do presidente Bruno Lamas, deputados do colegiado da Educação, na Assembleia Legislativa, repudiaram a declaração do Ministro Milton Ribeiro sobre crianças com deficiência criarem “dificuldades” em sala de aula

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou hoje (23), por unanimidade, a pedido do seu presidente, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), uma nota de repúdio contra o Ministro da pasta, Milton Ribeiro, que afirmou, na semana passada, durante entrevista à TV Brasil, que algumas crianças portadoras de necessidades especiais, “atrapalham” outros estudantes em sala de aula.

“Quando imaginamos que ouvimos tudo, aparece algo pior por parte do Ministério da Educação (MEC). Propomos uma nota de repúdio às manifestações do Ministro. Não é justo ouvir palavras tão lamentáveis de uma autoridade que deveria trabalhar pela inclusão e por melhorias da Educação. Que a aprovação da nota seja registrada em ata e enviada ao Ministério da Educação”, afirmou Bruno Lamas.

De acordo com o parlamentar, “o direito à Educação em uma escola comum não depende de como cada pessoa é. E a Constituição Federal garante que todos têm o direito de estudar em um ambiente inclusivo. As crianças têm de estar juntas e a Educação tem de se preparar para promover esse encontro. Uma criança nunca vai atrapalhar a outra. É uma troca”.

Para o deputado Sérgio Majeski (PSB), a declaração de Ribeiro é ainda mais preocupante porque foi dada poucos dias da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que começou no último sábado (21) e vai até o próximo dia 28, cujo lema é: ‘Transformar conhecimento em ação’.

“Isso nos causa uma indignação muito grande. Na boca de qualquer pessoa seria muito grave. Na do Ministro da Educação é gravíssimo! O Ministro deveria estar preocupado em criar formas de garantir a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas”, declarou.

O deputado Alexandre Quintino (PSL), que junto com Bruno e Majeski votou a favor da nota de repúdio, fez coro aos colegas.

“Não é justo que um Ministro da Educação pense da forma como ele (Ribeiro) se manifestou. Foi muito infeliz na sua fala”, declarou.

ENSINO MÉDIO

A sessão da Comissão de Educação também aprovou um seminário para debater a proposta do novo ensino médio vinda do MEC. Será no próximo dia 16 de setembro.

Os deputados também vão avaliar o Plano de Carreira dos Servidores do Magistério, uma ação que o próprio governador Renato Casagrande (PSB), durante prestação de contas, declarou estar desenvolvendo.

A Comissão de Educação, responsável pela proposição, vai participar da elaboração para apresentar à categoria do magistério. Uma audiência pública discutirá o assunto no dia 23 de novembro.