Comitiva de Anchieta retorna de Aparecida com novos projetos para o turismo religioso

today26 de agosto de 2026 remove_red_eye86

Uma comitiva de Anchieta retornou de Aparecida (SP) com boas perspectivas para o fortalecimento do turismo religioso no município. A visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida abriu caminho para uma parceria de divulgação entre os dois destinos, ampliando a projeção de Anchieta junto ao público que movimenta o turismo de fé no Brasil.

A comitiva foi formada pelo vice-prefeito Renato Lorencini; pela secretária de Governo, Tamyris Tristão; pelo secretário de Turismo, Caio Mozer; pelo assessor de Comunicação Flávio Simões; pelo Gerente de Cultura, Robson Mattos; o assessor da Secretaria de Turismo Claudio Calais; e o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta o reitor, Padre Rezende e assessora Renata Rosa.

Em Aparecida, o grupo foi recebido pelo reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre Carlos Eduardo Catalfo, para uma reunião que teve como pauta principal a criação de um intercâmbio entre Anchieta e Aparecida, tendo como elo a importância dos dois santuários nacionais para o turismo religioso brasileiro.

A proposta apresentada prevê uma estratégia de divulgação mútua dos destinos. A ideia é fazer com que Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta ganhem maior visibilidade entre os milhões de peregrinos que passam por Aparecida, enquanto Anchieta também contribui para divulgar Aparecida e seus atrativos religiosos aos visitantes que chegam ao município capixaba.

Para o vice-prefeito Renato Lorencini, a aproximação representa uma oportunidade importante para consolidar Anchieta no cenário nacional do turismo de fé.

“Anchieta tem uma história religiosa muito forte, ligada diretamente a São José de Anchieta, e precisamos transformar todo esse patrimônio histórico, cultural e de fé em oportunidades para o nosso turismo. Estar em Aparecida, apresentando nossa cidade e construindo essa aproximação, é um passo muito importante. Saímos da reunião com uma perspectiva extremamente positiva e com a certeza de que podemos avançar muito nessa parceria”, destacou Renato Lorencini.

A proposta foi bem recebida pelo reitor do Santuário Nacional de Aparecida. Padre Carlos Eduardo Catalfo sugeriu, inclusive, a realização de um novo encontro, mais amplo, com a participação da equipe de marketing e comunicação do Santuário de Aparecida. A intenção é aprofundar as conversas e começar a definir estratégias e possíveis campanhas conjuntas de divulgação.

“Essa aproximação é muito positiva. Temos a possibilidade de construir ações que valorizem os dois santuários e proporcionem aos peregrinos a oportunidade de conhecer outros importantes destinos de fé do Brasil. Agora, o próximo passo é envolver nossas equipes para avaliarmos de que maneira essa parceria poderá ser desenvolvida na prática”, afirmou Padre Carlos Eduardo Catalfo.

A secretária de Governo, Tamyris Tristão, ressaltou que a iniciativa integra o trabalho da administração municipal para ampliar as potencialidades turísticas de Anchieta e fortalecer a economia local.

“O turismo religioso é uma das grandes potencialidades de Anchieta. Essa aproximação com Aparecida pode abrir novas portas e, principalmente, colocar nosso município diante de um público muito expressivo. Estamos falando de turismo, mas também de desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e fortalecimento da identidade de Anchieta. A reunião foi muito produtiva e agora vamos trabalhar para transformar essa ideia em ações concretas”, disse Tamyris Tristão.

Para o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Padre Rezende, a parceria também reforça a missão dos santuários como espaços de fé, acolhimento e peregrinação.

“São José de Anchieta faz parte da história da Igreja e do Brasil. Fortalecer o intercâmbio com o Santuário Nacional de Aparecida significa criar novos caminhos para que mais peregrinos conheçam Anchieta, nossa história, nosso santuário e toda a riqueza espiritual que temos aqui. É uma aproximação que nasce com muita esperança e que certamente poderá produzir bons frutos”, afirmou Padre Rezende.

Próximos passos

Com a sinalização positiva do Santuário Nacional de Aparecida, Prefeitura, Secretaria de Turismo e Santuário Nacional de São José de Anchieta irão avançar na construção da proposta. O próximo encontro deverá reunir representantes das áreas de turismo, comunicação e marketing para discutir formatos de divulgação, campanhas e outras iniciativas capazes de promover os dois destinos.

A expectativa é que a parceria contribua para ampliar o fluxo de visitantes em Anchieta e fortalecer ainda mais o município como destino de turismo religioso, valorizando a história e o legado de São José de Anchieta e criando novas oportunidades para toda a cadeia turística local.