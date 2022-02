Como fortalecer os fios e evitar a queda capilar no pós-Covid

23 de fevereiro de 2022

A perda de cabelo pós-Covid está ligada ao estresse físico e psicológico que os pacientes vivenciam com a infecção pelo coronavírus e suas variantes. Toda situação de estresse reflete no sofrimento do folículo -, a região do couro cabeludo que dá origem ao cabelo -, ocasionando a queda de cabelo, chamada de eflúvio telógeno.

O fio de cabelo passa por um ciclo que é resumido em 3 fases: anágena (crescimento), catágena (transição) e telógena (queda). Cerca de 20% corresponde à última etapa. Porém, a situação muda quando passamos por algum problema de saúde como a Covid-19.

Nesse tipo de estresse, uma porcentagem dos fios que está na fase anágena passa automaticamente para a telógena, fazendo com que o cabelo caia além do esperado. Após avaliação capilar detalhada, a conduta profissional deve ser assertiva para que seus resultados tragam de volta a saúde dos cabelos e do couro cabeludo, além da autoestima do paciente/cliente.

O 1° passo para quem busca um tratamento tricológico (Tricologia é o ramo da ciência que trata dos pelos ou cabelos) consiste em uma análise de todo o couro cabeludo e haste capilar. Para cada desordem capilar existe um tratamento específico. Dentre os tratamentos, há os medicamentos orais e tópicos, fatores de crescimento, cosméticos, mudança nutricional, além de recursos terapêuticos.

O 2° passo consiste em ter uma alimentação rica em nutrientes. Já o 3°passo seria controlar o estresse através de meditação, hobbies e sono regular.

O 4° passo abrange a prática de atividades físicas. O 5° passo é a visita a um dermatologista.

Dicas caseiras

Outra opção, além das mencionadas acima, é a hidratação caseira com ovo, que tem na sua composição ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, aminoácidos, minerais, vitaminas e carotenoides que vão auxiliar na nutrição do couro cabeludo.

A massagem capilar relaxante é outra opção que gera muitos benefícios antiestresse, como o aumento da vascularização, o que potencializa os demais tratamentos. Normalmente, o tempo de duração da massagem vai variar de caso a caso.

O pelling capilar caseiro por microesferas no couro cabeludo também é uma sugestão que retira impurezas e células mortas, e intensifica e prepara a região para aplicação de outros recursos terapêuticos com princípios ativos eficientes.

Independente da sua preferência é importante adotar uma rotina de cuidados com produtos antiqueda e uma alimentação saudável e balanceada, tudo isso aliado ao acompanhamento de um profissional capacitado.

Por Cleonice Fernandes

Professora de Tricologia do Curso de Estética da Faculdade Senac Goiás.