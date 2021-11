Compostagem | Prefeitura de Vila Velha utiliza adubo orgânico em canteiros da cidade

O processo de reciclagem de lixo orgânico é conhecido como compostagem. A matéria orgânica é recolhida a partir de resíduos de vegetais e de árvores e transformado em adubo natural, para em seguida ser utilizada na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos.

Em Vila Velha, a Secretaria de Serviços Urbanos realiza a compostagem a partir dos resíduos orgânicos recolhidos da limpeza das feiras livres. Os resíduos são encaminhados para o Pátio de Compostagem, onde são misturados a uma parcela dos resíduos originados dos serviços de podas de árvores (material já seco), vindos do pátio do viveiro municipal, para constituir as leiras de compostagem dos vegetais e assim produzir o adubo orgânico.

O secretário de Serviços Urbanos, Anadelso Pereira, explicou que o adubo é utilizado na manutenção dos canteiros e plantio de árvores relacionados com os projetos de paisagismo das vias públicas da cidade: “O adubo da compostagem vem das nossas feiras livres e isso contribui para o baixo custo de produção. Além disso, o lixo deixa de ser lixo, a prefeitura economiza na compra do adubo químico e cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, finalizou.

Cabe ainda ressaltar que o método de compostagem minimiza a quantidade de matéria orgânica encaminhada para os aterros sanitários e propicia a diminuição das emissões de dióxido de carbono no meio ambiente.