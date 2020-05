Comunidades rurais de Anchieta recebem obras de pavimentação

As obras de drenagem e pavimentação de ruas nas localidades de Alto Pongal, Piratininga e Itaperoroma Baixa, no interior do município, estão na reta final. Além delas, outras comunidades da sede e do interior estão também recebendo o serviço em suas vias.

Em Alto Pongal estão sendo drenadas e pavimentas três ruas: Carlos Salvares, Albino Salarini e Sílvio Passamani. Já em Itaperoroma Baixa foram beneficiadas a rua Gaudêncio e a via que liga a escola local. Em Piratininga o serviço é na via principal.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o pacote de pavimentação rural também irá atender as comunidades de Limeira, Arerá, Emboacica, Belo Horizonte, Itaperoroma Alta e Simpatia, totalizando 13 ruas. Nessas localidades ainda não foi autorizado o início das obras. Já na sede estão sendo executadas obras de calçamento nos bairros Anchieta, Nova Anchieta e Cantagalo.

A Prefeitura também já licitou serviço de pavimentação para ruas dos bairros Guanabara e Planalto, além de outras vias de comunidades do litoral.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, as obras estão garantidas, mas sendo reorganizadas em virtude das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19). “Já licitamos essas obras e iremos executá-las. No momento estão preocupados com o avanço da pandemia e seguindo as recomendações dos órgãos sanitários, mas acredito que em breve os serviços serão iniciados em todas as comunidades contempladas com pavimentação”, disse Petri.

