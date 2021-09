Conceição da Barra recebe Audiência Pública para debater exploração de sal-gema

today1 de setembro de 2021 remove_red_eye47

Evento acontece nesta quinta (2), com a presença dos deputados Da Vitória, Marcelo Santos e Felipe Rigoni além de representantes dos governos estadual e federal

Para debater as oportunidades e os desafios da exploração do sal-gema na região norte do Espírito Santo, a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado (CoinfraES), em parceria com o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes), promovem uma audiência pública, nesta quinta-feira (2), às 18h, no Cras de Braço do Rio, município de Conceição da Barra.

A cidade foi escolhida para sediar o evento por ser território da maior jazida do mineral na América Latina e contará com as presenças do deputado estadual Marcelo Santos; dos deputados federais Josias Da Vitória e Felipe Rigoni; do ex- secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e ex-secretário de Estado de Desenvolvimento do Estado, Márcio Félix; além de representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM) e dos governos federal, estadual e municipais da região.

SERVIÇO

Audiência Pública – A exploração do sal-gema: desafios e oportunidades

Data: quinta-feira, 2 de setembro

Horário: 18 horas

Local: Cras de Braço do Rio, Conceição da Barra/ES