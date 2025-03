CONEXÃO MULHER: empreendedorismo e autonomia feminina em Presidente Kennedy

today13 de março de 2025 remove_red_eye54

A segunda edição do projeto ofereceu capacitação, incentivo ao empreendedorismo e um curso de automaquiagem para ampliar oportunidades de renda

Como parte das ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o Sebrae, realizou nesta quinta-feira (13) o 2º Conexão Mulher. O evento integra as iniciativas do Programa de Inclusão Produtiva Mais Caminhos, que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo no município.

A maioria das participantes já faz parte do público atendido pela Agência Municipal de Treinamento, que ao longo do ano oferece cursos, capacitações e treinamentos, tanto para ingresso no mercado de trabalho quanto para a criação e gestão do próprio negócio.

Durante o encontro, a empreendedora do ramo de cosméticos Bárbara Damázio compartilhou seus conhecimentos e experiências, reforçando o papel fundamental da mulher na sociedade e no mundo dos negócios. Além disso, foram apresentadas as ferramentas oferecidas pelo Sebrae para fortalecer iniciativas empreendedoras femininas.

Além das palestras sobre empreendedorismo, as mulheres participaram de um curso de automaquiagem, adquirindo uma nova habilidade profissional e uma alternativa para geração de renda.

DIA DELAS

Dando continuidade às celebrações, na próxima terça-feira (18), será realizado o 2º Dia Delas, mais um evento dedicado às mulheres do município.

A programação contará com diversas atividades voltadas ao empoderamento feminino e serviços gratuitos na área da beleza, promovendo bem-estar e valorização da autoestima.

O encontro acontecerá no auditório da Secretaria de Educação, próximo a Praça da Bíblia.