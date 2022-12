Confira a lista de classificados para os cursos do Qualificar ES – Formação Avançada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), publicou na terça-feira (29) a lista de classificados para os cursos ofertados pelo Qualificar ES – Formação Avançada. O programa integra o Sistema Universidades do Espírito Santo, a UniversidadES. O resultado está disponível no site www.universidades.es.gov.br (em primeira chamada) ou diretamente no link https://universidades.es.gov.br/editaisabertos.

Os cursos serão realizados por meio da Coursera, que é a maior plataforma mundial de cursos on-line, com cursos de universidades e empresas de excelência de todo o mundo (como Google, Microsoft, Universidades de Tokio, Michigan, Rotterdam e outras) e certificação internacional. Foram ofertados sete programas de cursos. São eles: Transformação Digital e Inovação; Mulheres Empreendedoras; Certificação Profissional – Google; Educação para a Diversidade; Educação e Inovação; Novos Programadores; e Intensivo em Tecnologia.

Nesta primeira oferta pública, foram disponibilizadas sete mil licenças para ingresso na plataforma on-line de estudos Coursera, beneficiando cerca de 21 mil capixabas. Podem participar do programa pessoas com idade mínima de 14 anos, completados até a data de lançamento do edital, com noções básicas de informática e de navegação na internet, acesso à internet e ao computador e que residam no Estado do Espírito Santo.

A classificação aconteceu de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos que atenderam às condições do edital, respeitando o número limite das vagas disponíveis por programa. O candidato classificado receberá um e-mail com o convite de acesso ao programa, as orientações sobre a metodologia de estudo e as orientações gerais para acessar a plataforma Coursera. Após o recebimento do e-mail, o candidato deverá acessar a plataforma e se inscrever em pelo menos um curso.

O cursista terá acesso a um material de ambientação em dois formatos digitais: vídeo explicativo sobre a plataforma Coursera e apostila digital em formato PDF. O acesso à plataforma ficará disponível por 90 dias e, durante esse prazo, a pessoa contemplada poderá realizar quantos cursos quiser (sendo um mínimo de três cursos) entre os disponibilizados no programa escolhido, no momento da inscrição.

Durante o curso, os participantes terão ainda acesso à equipe de monitoria para dirimir dúvidas relacionadas à plataforma Coursera e/ou administrativas relacionadas aos cursos e programas ofertados.

Os candidatos que não foram classificados passam a integrar a lista de espera, desde que tenham atendido às condições do edital. As chamadas seguintes acontecem a cada 90 dias (segunda e terceira chamadas). Entretanto, os integrantes da lista de espera poderão ser acionados a qualquer tempo, caso haja desistência dos classificados.

Todas as regras desta oferta estão regidas pelo Edital de Chamada Pública Sectides Nº 01/2022, disponível também no site da UniversidadES ou diretamente no link https://universidades.es.gov.br/editaisabertos.