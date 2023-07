Confira a programação do 15º Forró Bobó, em Iriri, de 14 a 16 de julho

O final de semana em Iriri, no litoral de Anchieta, realiza mais uma edição do Forró Bobó. A 15ª edição do festival acontece de 14 a 16 de julho e promete uma saborosa e requintada gastronomia com música, dança e concurso para eleger a dupla que dança melhor forró.

No cardápio, além do tradicional bobó de camarão preparado com aipim, haverá sabores em outras versões com ingredientes da região. Durante o evento haverá ainda comercialização de outros pratos.

Apresentações musicais, aulas de gastronomia e muito forró pé de serra irão animar os visitantes que estiverem no balneário durante os dias da festa. Os empreendimentos locais estão com preços especiais de hospedagem. O evento tem apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

Os visitantes poderão provar diversas versões do bobó, com ingredientes da região e bem selecionados. E para acompanhar, não irá faltar bebidas refrescantes e deliciosas sobremesas.

A presidente da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, Sirlene Ferreira, adiantou que haverá muita diversão para quem escolher o balneário para passar o fim de semana. “É um evento que já se consagrou, atraindo muitos visitantes todos os anos. Além de aproveitar música, cultura e gastronomia, os turistas e visitantes poderão desfrutar de nossas praias”, disse.

Programação 15º ForróBobó Iriri / Anchieta-ES

DIA 14 – SEXTA-FEIRA

17h – Abertura do evento

18h30 – MPB com Paulinho Bolzan

20h – Aula show com Cheff Gilson Surrage – Bobó de camarão

21h – Esquenta do Forró com Paulinho Bolzan

22h30 – Show Trio Capixaba

01h – Encerramento

DIA 15 – SÁBADO

17h – Abertura do evento

19h – Show com Henrique Cabral

20h – Concurso de Forró

21h – Esquenta do Forró com Henrique Cabral

22h30 – Show com Trio Forrofiá

01h – Encerramento

DIA 16 – DOMINGO

11h – Abertura do evento

12h – Show com Léo Zanol com roleta e muitos brindes

15h – Show com Trio Jatobá

18h – Encerramento