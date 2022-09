Confira a programação do Festival Capixaba de Frutos de Mar de Iriri, em Anchieta

Está tudo sendo preparado para mais uma edição de sucesso do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em Iriri, balneário de Anchieta. A programação já começa no dia 1º de outubro e se estende até o dia 22. Aulas de gastronomia com chefs renomados, shows e apresentações culturais fazem parte da programação. Os empreendimentos do balneário irão comercializar pratos à base de frutos do mar com preços especiais durante todo mês de outubro.

Conforme a presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Ferreira, essa 24ª edição busca dedicar todo mês de outubro ao festival. “A programação já começa no início do mês e continua até o dia 22 em restaurantes do balneário. Já a programação que acontece na praça será durante o feriado, de 12 a 16”, explica.

Dezenas de pratos a base de frutos de mar com temperos locais estarão sendo comercializados a preços promocionais nos estandes do evento e nos restaurantes do balneário. A programação do festival inclui música, gastronomia ao vivo (aulas-show), oficinas de culinária e muita comida boa.

Na praça de alimentação, durante os dias 12 a 16 de outubro, serão diversos boxes oferecendo um cardápio variado de peixes e frutos do mar, além de doces finos, cervejas artesanais, drinks e sorvetes. Restaurantes e hotéis de Iriri também vão oferecer pratos especiais, envolvendo todo o balneário no clima do festival.

De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela vila durante os dias da festa. “Estamos preparando um ótimo evento, para as pessoas poderem se divertir e saborear deliciosos pratos”, disse.

Para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o evento ajuda a aquecer a economia local gerando emprego e renda para os moradores. “Estamos felizes em realizar mais essa edição. O Festival Capixaba de Frutos do Mar movimenta a nossa economia com empregos temporários e com turistas visitando e comprando no comércio local, além disso, ajuda a divulgar as potencialidades que Anchieta têm para oferecer”, disse Petri.

Iriri é um dos destinos mais procurados no Estado por quem adora praia. O balneário é um dos redutos capixabas mais agradáveis, com clima de interior, belas praias, bucolismo e, ao mesmo tempo, boas opções gastronômicas e de lazer. O local também tem uma vasta rede de pousadas, restaurantes e hotéis. O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

01/10 | SÁBADO

Abertura do Festival Capixaba de Frutos do Mar na Orla da Costa Azul em frente do Gilson Surrage, Cabana do Nelsinho e Cozinha do Pescador de Diana.

19h | Aula show com o chef Gilson Surragem, mostrando o prato símbolo do Festival Paella Marineira contando as histórias do Festival.

21h | Show com Kakalo Ribeiro no Sax.

08/10 | SÁBADO

Festival Capixaba de Frutos do Mar no Restaurante Spettus Ex-press” mostrando prato de contemplação “Filé de peixe ao molho de camarão”. Continuando com as histórias do Festival.

19h | Show com Quintal e Samba.

12/10 | QUARTA – Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar

18h | Abertura oficial com autoridades.

18h30 | Aula show kids com o Davi Pires, apresentando o “Trenette Al Pesto”- Filme “Luca”, que passa na Riviera Italiana.

19h | Aula show com os chefs Gilson Surrage e André Guerra.

20h | Show com Henrique Cabral e Trio.

23h | Show com a banda Kalicanto.

13/10 QUINTA

18h | Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar com as autoridades presentes.

19h | Aula show com a chefe Silvana, professora de gastronomia na escola EFTUR, com o prato “Xaréu a Pagé Guaçú”.

20h | Voz e violão com Duda Felipe.

23h | Show com a banda Mundo e Companhia.

14/10 | SEXTA

12h | Abertura da Praça Festival Cap. Frutos do Mar com autoridades presentes.

13h | Banda Inaê.

17h | Kakalo Ribeiro.

19h | Apresentação de dança com as alunas do Estúdio JC Dance-Prof. Janili.

20h | Aula show com Amilton Júnior Martins e convidados.

21h | Sax com Kakalo Ribeiro.

23h | Show com a banda Pele Morena.

15/10 | SÁBADO

12h | Abertura da Praça Festival Capixaba Frutos do Mar com as autoridades presentes.

13h | Aula show com Gilson Surrage homenageando as merendeiras, mostrando o projeto que toda sexta-feira servem na Escola “Moqueca de Filé de peixe com pirão e arroz”.

14h | Voz e Violão – Paulo Bozan.

18h | Apresentação da “Fanfarra da Escola Manoel de Paula Serrão”.

Concurso de desenho, poesia e redação do Festival Cap. de Frutos do Mar em Iriri/Anchieta. Tema

“‘No Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, as escolas Alpoim- O antigo “Tom e Jery”

Homenagem dos nossos professores.

20h30 | Aula show com os chefs da Faculdade São Camilo – Claudiane e alunos.

23h | Show com a banda Marcelo Ribeiro e banda.

16/10 | DOMINGO

12h | Abertura da praça do festival Cap. com Show da Eliana Sabino “Tributo a Alcione”.

15h | Show de Talentos e Palco Livre, Voz e Violão com Delcimar.

18h | Fechando a Praça Festival Cap. de Frutos do Mar com a foto oficial de todos os participantes.

22/10 | SÁBADO

Restaurante das Acácias

19h | Aula show com o prato “feijoada de frutos do Mar” e o fechamento do mês de outubro e o mês do festival.