Confira a programação do festival de arte e gastronomia de Ubu, em Anchieta, final de semana

today24 de fevereiro de 2023 remove_red_eye18

Começa nesta sexta-feira (24) o Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu, em Anchieta. A programação vai agitar o balneário também no sábado e no domingo.

Além das atrações artísticas haverá estandes para exibição e comercialização de produtos de Ubu e de comidas e bebidas. Também vai ter caminhada e outras atrações.

Programação:

24 de fevereiro – Sexta-feira (24)

18h – Abertura da Feira do Empreendedor

19h – Abertura oficial

21h – Show com Orestes e Franco

22h – Encerramento da feira

00h – Encerramento do evento

25 de fevereiro – Sábado

16h – Abertura da Feira

19h – Apresentação do Jongo

20h – Show com a Banda Mary Di (Banda local)

22h – Encerramento da feira

00h – Encerramento do evento

26 de fevereiro – Domingo

07:30h – Caminhada das Praias (Equipe Marka Passo)

10h – Abertura da feira

13h – Apresentação Musical

16h – Encerramento da feira

18h – Encerramento do evento