Confira as novidades da semana na NetMovies

8 de abril de 2021

A NetMovies, plataforma gratuita de streaming, disponibiliza novos filmes nesta semana, que ficam disponíveis a partir desta quinta-feira, 8 de abril.



Confira

Epiphany – Amor e Perdão (Drama)

Deixada por seu pai quando bebê, Luka foi criada por sua tia Maria e tio Peter. A morte de Maria deixa Peter deprimido e ressentido, e Luka decide se conectar com o pai que ela mal conhece, enquanto ele está viajando com sua nova namorada. Quando eles começam a tentar encontrar o caminho de volta um para o outro, uma figura amarga do passado ameaça tirar tudo deles novamente.



Amigas de Verdade (Suspense, Drama)

CJ, de 19 anos, perdeu contato com sua amiga de infância, Sophia, desde que deixou a pequena cidade de Willow Springs. Sophia insiste que elas passem as férias na cabana do avô, e CJ reúne seu novo grupo de amigos para se juntar a ela. A felicidade rapidamente se transforma em pavor quando descobrem um andarilho vivendo em um trailer no terreno ao lado. Preocupadas, as garotas decidem interromper sua viagem, só que Sophia desaparece e desestabiliza o grupo, gerando desconfiança e suspeita, inclusive entre elas.



Cartas Para Deus (Drama, Fé e Espiritualidade)

Um menino que luta contra o câncer escreve cartas para Deus, tocando vidas em sua comunidade e trazendo esperança a todos que entram em contato com ele. Um carteiro desavisado, com uma vida conturbada, se sente compadecido com a jornada do garoto e de sua família ao ler as cartas. Elas o inspiram a buscar uma vida melhor para si e para seu próprio filho que ele perdeu por causa de seu vício em álcool.



Feliz ao Seu Lado (Comédia)

Um solteiro sem objetivo perde o emprego e se vê perseguindo a mesma garota que seu ex-chefe.



Amor aos Pedaços (Comédia, Romance)

Kate Welles é uma jornalista que está frustrada com as matérias fúteis as quais seu editor sempre lhe pede. Mas ela novamente se motiva quando tem a chance de preparar uma matéria sobre as diferenças entre amor e sexo nos dias atuais. Para ajudar em seu trabalho, Kate passa a relembrar os relacionamentos amorosos de sua vida, desde o momento em que perdeu a virgindade até seu mais recente ex-namorado, que dispensou-a três anos atrás e agora faz de tudo para que os dois retomem o antigo namoro.



Vingança Implacável (Ação, Policial)

Bobby é um agente da Interpol, e ele tem como missão investigar e prender traficantes de drogas e de armas na região dos Balcãs. A investigação o coloca em ameaça de um poderoso traficante. Bobby e sua equipe se envolvem na guerra pelo poder local e tudo sai de controle quando seu amigo é assassinado. Consumido por um desejo de vingança e querendo fazer justiça com as próprias mãos, Bobby está a procura dos responsáveis numa busca eletrizante e explosiva.



Apartamento 212 – A Infestação (Terror, Ação)

Jennifer está tentando recomeçar sua vida. Ela acabou de sair de um relacionamento abusivo com um policial e se muda para outra cidade. Ela faz amizade com um vizinho um tanto intrometido, e percebe que os buracos na parede de seu novo apartamento permitem que ela ouça o que seu vizinho faz. Quando ela decide investigar, no mesmo dia ele se mata. Jennifer então começa a encontrar machucados em seu corpo e, com o passar do tempo, eles aumentam. O que estará acontecendo? Alguma infestação? Ou algo pior?



Árvore de Corpos (Suspense, Terror)

Quando um grupo de amigos dos Estados Unidos decidem viajar para a Sibéria, na Rússia, para fazer uma homenagem a um amigo que morreu, eles descobrem algumas verdades que colocam suas vidas em perigo.