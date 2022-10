Confira lista de classificados para cursos semipresenciais do Qualificar ES

Está disponível a lista de classificados para os cursos semipresenciais do Programa Qualificar ES, ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O resultado pode ser conferido no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu Qualificar ES > Resultados Qualificar ES) ou diretamente no link https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/resultadosqualificares.

Foram disponibilizadas 160 vagas nos cursos de Programação Neurolinguística (PNL), Libras e Informática na Educação: Novas Mídias. Este último, oferta vagas para o turno matutino e vespertino, e é destinado a pessoas com graduação completa em qualquer área de formação. As vagas integram a 3ª oferta deste ano do Programa Qualificar ES Semipresencial, conforme o Edital Sectides Nº 022/2022.

A classificação aconteceu de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso, conforme determinado no edital. Os suplentes serão chamados via e-mail, de acordo com a ordem de classificação.

Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e oito horas presenciais. Os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, nos dias e horários previstos no cronograma do edital. Os custos decorrentes do deslocamento para o local dos encontros presenciais serão de responsabilidade do candidato classificado.

Já as aulas virtuais, acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cujo acesso também é realizado pelo site da Sectides (www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br), no menu “Qualificar ES > Acesso aos Cursos – AVA)” ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php. O acesso dos candidatos classificados ao AVA só será liberado na data do início dos cursos, no dia 18 de outubro de 2022.

Caso o candidato selecionado já tenha realizado curso do Qualificar ES, continuará com o mesmo usuário (login) e senha já utilizada em cursos anteriores. Para o primeiro acesso do aluno classificado, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão “Qualificar2022”, devendo ser alterada, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao AVA.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual dos cursos, o aluno deverá entrar em contato, imediatamente, com o núcleo EaD pelo e-mail [email protected].

A oferta de cursos foi destinada a pessoas com acesso à internet; noções básicas de informática e de navegação na internet; e diploma de graduação em qualquer área, devendo ser comprovado mediante o envio do diploma ou declaração de colação de grau, com data válida, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira o resultado:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/resultadosqualificares

Leia a íntegra do edital:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_SECTIDES_N%C2%BA_022_2022_3%C2%AA_Oferta_Programa_Qualificar_ES_Semipresencial%20-%20Assinado%20(2).pdf