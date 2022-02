Confira o funcionamento do Detran|ES durante período do Carnaval

Atendimento retorna na quinta-feira (03), mediante agendamento no site do órgão.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) orienta os capixabas sobre o funcionamento das unidades do órgão em todo o Estado nos dias de Carnaval.

A sede do Detran|ES, em Vitória, as Ciretrans e os Postos de Atendimento Veicular (PAVs) em todo o Estado estarão fechados nos dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março de 2022, em conformidade com o Decreto Nº 250-S, que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo Estadual, durante o período do Carnaval.

O atendimento retorna normalmente na quinta-feira (03), mediante o agendamento no site www.detran.es.gov.br.

Serviços on-line

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços on-line diretamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade.

